Coimas en ANDIS: la Justicia bloqueó el acceso a las cajas de seguridad de los principales involucrados

La medida judicial recae sobre el extitular de ANDIS Diego Spagnuolo y Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, entre otros.

El caso de corrupción por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este lunes una novedad en la investigación. Por orden del juez federal Sebastián Casanello, se bloqueó el acceso a las cajas de seguridad de Jonathan Kovalivker , Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini , quienes también prohibida la salida del país.

Mientras tanto, Casanello indaga en Comodoro Py al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis , de quien se sospecha que colaboró para que el empresario Jonathan Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, pudiera escapar.

La resolución judicial alcanza a varios exfuncionarios además del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, como el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y a la familia Kovalivker.

La medida se dispuso a través de un oficio al Banco Central (BCRA) . El argumento de la decisión se basa en la presuncipón de la existencia de documentos y dinero en las cajas. De esa manera la Justicia busca evitar que se eliminen pruebas.

A su vez el viernes por la noche se allanó la sede de ANDIS, del programa Incluir Salud, en la ciudad de Buenos Aires. De allí se llevaron cinco computadoras, la personal de Garbellini, otras dos, de secretarias, y una con la que se hacían contrataciones.

Escándalo por coimas: revelan nuevos audios donde mencionan a Sandra Pettovello y Diana Mondino

El escándalo por coimas que sacude al Gobierno avanza en la Justicia. Este lunes, se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En los fragmentos que anticipó Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, el exfuncionario menciona a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y a la excanciller Diana Mondino.

De acuerdo al adelanto de Radio 10, estos nuevos audios se grabaron en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y principios de este año", y demuestran que la presunta trama de corrupción en ANDIS "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en uno de ellos. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA durante una entrevista con Al Jazeera semanas atrás.

En otro de los audios, el extitular de ANDIS apunta contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama.