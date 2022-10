Daniel Scioli sobre las elecciones en Brasil: "Esperemos que podamos avanzar en ese gran acuerdo binacional"

Triunfo de Lula: cuál es el escenario para Scioli

Consultado sobre qué espera en base al triunfo del candidato del PT Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva, Scioli celebró el “compromiso de interacción latinoamericana y del Mercosur” del dos veces presidente. Respecto al vínculo con Argentina, destacó: “Él tiene una gran relación personal con Cristina (Fernández de Kirchner, la vicepresidenta). La armonía de la conciencia política contribuiría mucho a integrar con nuestro país para el tiempo que se viene y juntos podríamos crecer más y ser una potencia alimentaria y energética”.

Sin embargo, reconoce que con el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, “hemos avanzado muchísimo en la integración energética, que es uno de los temas más significativos, así como haber vuelto Brasil a ser el primer socio comercial, los anuncios de inversiones”.

scioli y bolsonaro2.jpg

Lula sobre la inserción de Argentina en el BRICS

Pero no solo encuentra en los minerales oportunidades competitivas para aumentar la participación de las exportaciones argentinas en Brasil, el embajador destaca al complejo agroalimentario y el turismo: “Estamos creciendo mucho a partir de acuerdos que hemos hecho con grandes cadenas de supermercados, los propios gobernadores cuando encabezan misiones comerciales con sus productores como ha ocurrido con Chubut, Mendoza, Buenos Aires o Misiones".

"Apuntamos también a una descentralización de las exportaciones, no solamente en San Pablo o Rio Grande do Sul, hemos tenido grandes avances con las cámaras de comercio binacionales que hemos creado, por ejemplo en el Amazonas, en Manaos, el propio Brasilia. La renovada conectividad aérea ayudó mucho en eso, el vuelo directo uniendo las dos capitales tuvo un gran impacto, no solamente turístico sino también en materia de presencia institucional y empresaria”, añadió.

Sobre el apoyo del candidato petista a la inclusión de Argentina dentro del bloque comercial de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Scioli celebró: “Eso es muy bueno, la definición que dió Lula”.

“Todo lo que sea ampliar nuevos mercados desde el Mercosur, jugando nuestros sectores productivos, nuestro empleo, me parece muy bueno eso, estamos buscando eso. Argentina está sentada en todas las mesas para eso. De hecho se ha avanzado con Singapur y otros países”, agregó.

Respecto al truncado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, señaló: “Queda pendiente de aprobación de sus parámetros”.

lula scioli2.jpg

Candidaturas en 2023 y su paso por el Gobierno

Scioli niega estar pensando en una candidatura para 2023: “Yo estoy avocado sinceramente en la responsabilidad que tengo y en poder lograr ese gran acuerdo binacional”. Sin embargo, no rechaza pensarlo en el futuro: “En su momento buscaré cómo ayudar en lo que sea. Como me han confiado esta responsabilidad de reconstruir la relación con Brasil, y los resultados están a la vista, y este es un tema importante para la Argentina porque es transversal a todas las áreas de Gobierno y a todos los sectores. Cuando llegue el momento de definiciones, ustedes me conocen, mi voluntad, mi compromiso, mi pertenencia al peronismo, en lo que pueda ayudar lo seguiré haciendo. Ahora estoy enfocado en esto y esperando el resultado de esta elección”.

Consultado por su paso por el Gabinete económico y cómo ve el escenario local, de cara a las elecciones del próximo año, Scioli es optimista sobre el futuro del Frente de Todos: “Yo creo que va a llegar ordenado, va a prevalecer el sentido de la responsabilidad y se van a ir descomprimiendo los temas más agobiantes que tienen que ver con la inflación, el salario que no alcanza. Siento que se van tomando decisiones fijando esas prioridades. Todos tenemos que ayudar para eso. Para aumentar el número de reservas, exportar más ayuda a eso, aumentar las inversiones genera mayor empleo y mejora y descomprime las tensiones sociales. Queremos ser cada día mas productivos, desarrollar al máximo los sectores estratégicos que hoy demanda la economía mundial, que es alimentos, energía, nuestros minerales, además de todo lo que es nuestra materia gris que se ve reflejada en los avances que hemos tenido en la agenda de ciencia y tecnología”.

Scioli sobre Massa: "Le ha tocado un desafío enorme"

Ante el complejo escenario local en materia económica, el embajador destacó que a Massa “le ha tocado un desafío enorme que el presidente le ha confiado y todos queremos colaborar en esta etapa”.

El eje central del embajador está puesto en la integración bilateral y concretar un acuerdo binacional con el país vecino que incluya elementos de turismo, comercio, infraestructura, energía e integración financiera. En ese sentido, destacó que se está avanzando en el intercambio comercial en monedas locales: “Hubo una reunión entre los presidentes del Banco Central que hemos coordinado, faltan algunas definiciones del Tesoro de Brasil. Ese es uno de los grandes objetivos que tenemos para el tiempo que se viene. Integración financiera es eso, la posibilidad de explorar alternativas como el caso del swap como el que tenemos con China”.

Además, agregó que el consenso en este sentido es mayoritario: “Ya sea lula como el propio (ministro de Economía de Brasil, Paulo) Guedes han hecho referencia a desarrollar monedas comunes, destacaron el rol de los bancos centrales, en línea con que este contexto internacional nos exige integrarnos cada vez más y tener mayor autonomía, soberanía y autoabastecimiento. Por ejemplo el tema fertilizantes. Para que comprar a Rusia y Bielorusia, si tenemos en Mendoza una gran reserva de potasio para transformar en fertilizantes, o el caso del litio o el cobre para la gran producción de baterías que el mundo demanda por la agenda de electromovilidad que se viene”.