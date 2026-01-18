Tragedia en España: al menos siete muertos y más de cien heridos tras el descarrilamiento de dos trenes

Un grave accidente ferroviario sacudió a España , cuando un tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló en Adamuz , en la provincia de Córdoba, y volcó dos vagones, lo que derivó en el posterior descarrilamiento de un Alvia . El saldo provisorio es de al menos siete muertos y más de cien heridos .

El siniestro se produjo poco después de que el tren Iryo , que transportaba a 317 personas , iniciara su recorrido hacia la estación Puerta de Atocha . El descarrilamiento provocó que dos vagones se volcaran e invadieran la vía contigua , generando una situación de extremo riesgo para el tráfico ferroviario.

Como consecuencia, un tren de alta velocidad Alvia , que cubría la ruta Madrid-Huelva , realizó una frenada de emergencia y también terminó saliéndose de la vía , con varios vagones volcados tras el impacto. El hecho fue comunicado inicialmente por Adif a través de un breve mensaje en redes sociales.

Pasajeros de ambos trenes relataron lo ocurrido en tiempo real mediante publicaciones en X , donde difundieron imágenes y videos del interior de los vagones, con cortes de luz , ventanas rotas y presencia de humo . “Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico”.

La Guardia Civil confirmó al menos siete muertes producto del accidente: dos pasajeros del Iryo y tres del Alvia , mientras se aguarda la confirmación oficial del resto de las víctimas. El número de heridos supera el centenar , con 25 personas en estado grave , y aún no se determinó cuántos pasajeros permanecen atrapados en los vagones volcados .

Descarrila en Córdoba un tren Iryo de larga distancia que circulaba desde Málaga hacia Madrid-Puerta de Atocha, colisionando con un AVE que circulaba en sentido contrario. Dos víctimas mortales, varios heridos y atrapados. Emergencias en el lugar. pic.twitter.com/AHt92RFsiO

Uno de los testigos fue el periodista de RTVE, Salvador Jiménez, quien describió que el impacto se sintió “como un terremoto” dentro del tren. Desde Renfe informaron que el descarrilamiento del Iryo ocurrió cerca de las 19:45, con “multitud de heridos y fallecidos”, y detallaron que el tripulante quedó atrapado en la cafetería, por lo que se solicitó la intervención de bomberos y sanitarios.

El servicio de Emergencias desplegó UVI móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro dispositivos de cuidados críticos, mientras que Cruz Roja activó recursos para asistir a los afectados. Además, todos los hospitales de la provincia de Córdoba fueron puestos en alerta para recibir heridos, y Madrid también ofreció centros y equipos sanitarios de apoyo.

Embed .



Tremendo accidente de trenes Yrio y Alvia con 5 fallecidos



Teléfono de información



“900101020”@EMANUEL28082733@mar_rojo_pic.twitter.com/q5aKzptTNs — mar-rojo~♀️ (@mar_rojo_) January 18, 2026

El delegado del Gobierno, Adolfo Molina, y la subdelegada, Ana López, se trasladaron al lugar del accidente, mientras que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, informó desde el Centro de Gestión de Red H24 de Adif que sigue de cerca la evolución del siniestro. A su vez, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, expresó su preocupación y aseguró que están pendientes de los afectados.

Las autoridades pidieron que quienes se acerquen a la zona lo hagan únicamente con chalecos reflectantes y elementos de iluminación, para no entorpecer las tareas de rescate. Con el tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía suspendido, los convoyes en circulación fueron redirigidos a sus estaciones de origen.

Por último, Adif habilitó el teléfono 900101020 para brindar información y asistencia a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario.