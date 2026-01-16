Autorizan a Javier Milei a viajar al exterior para el acuerdo Mercosur-UE y Davos + Seguir en









La habilitación se formalizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, ante la falta de una ley del Congreso para 2026. El Presidente participará de la firma del tratado con la Unión Europea y del Foro Económico Mundial.

El Poder Ejecutivo Nacional autorizó al presidente Javier Milei a ausentarse del país para cumplir compromisos oficiales en el exterior, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida permite al mandatario viajar sin contar aún con la ley del Congreso que habilita las salidas presidenciales durante 2026, tal como lo establece la Constitución Nacional.

La decisión fue adoptada en acuerdo general de ministros y se conoció a pocos días de dos compromisos internacionales centrales para el Gobierno: la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el 17 de enero en Asunción, y la participación del Presidente en el Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero en Suiza.

Autorizan a Javier Milei a viajar fuera del país Según se detalla en los considerandos, la medida se ampara en el artículo 99, inciso 18 de la Constitución Nacional, que establece que el jefe de Estado debe contar con autorización del Congreso para abandonar el territorio nacional, salvo cuando se trate de razones justificadas de servicio público y el Parlamento no se encuentre en sesiones. En ese sentido, el decreto remarca que los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación finalizaron el 30 de noviembre y el 30 de diciembre de 2025, respectivamente, y que actualmente no existe una norma vigente que otorgue dicha autorización.

El DNU que habilita al Presidente a viajar. Boletín Oficial El texto oficial subraya la "imperiosa necesidad de representar al Estado nacional en el ámbito internacional" y señala que la participación del Presidente en estos encuentros resulta "impostergable e imprescindible para el mejor posicionamiento de la Argentina dentro del concierto de las naciones". La situación, aclara el decreto, ya tuvo antecedentes recientes mediante los DNU 162/2023, 50/2024 y 17/2025.

El artículo primero del decreto establece: “Autorízase al titular del Poder Ejecutivo Nacional a ausentarse del país cuando razones de gobierno lo requieran, hasta tanto se apruebe la ley correspondiente al año 2026”, y fija que la autorización rige desde su publicación en el Boletín Oficial. El instrumento lleva la firma de Javier Milei y de todos los ministros del Gabinete nacional.

Asimismo, el Ejecutivo dispuso dar intervención a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, de acuerdo con lo previsto por la Ley 26.122, que regula el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia. La agenda de Javier Milei: firma del acuerdo en Asunción y batalla cultural en Davos La gira presidencial tendrá como eje principal la concreción del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, considerado por el Gobierno como el tratado de libre comercio más ambicioso alcanzado por ambos bloques. El pacto contempla la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur al mercado europeo y un acceso preferencial adicional para otro 7,5%, lo que beneficiará al 99% de los envíos agrícolas del bloque regional. JAVIER MILEI FORO DE DAVOS 2025.jpeg Archivo. Milei se prepara para volver a Davos del 19 al 23 de enero. Presidencia Además, Milei participará del Foro Económico Mundial de Davos, uno de los encuentros más relevantes del ámbito político y económico global, donde mantendrá reuniones bilaterales y expondrá ante líderes internacionales y referentes del sector privado.