Javier Milei activa frenética gira de verano: Córdoba, Paraguay, Davos y Mar del Plata Por Ezequiel Rudman









El Presidente impulsa a La Libertad Avanza con el objetivo de aprobar la reforma laboral. Agenda doméstica de cara a 2027. Negaciones con el FMI y la UE.

Javier Milei con agenda en festivales, la costa, Davos y el Mercosur. HuffPost

Javier Milei se prepara para encarar 72 horas de alto voltaje político en su regreso a la actividad oficial luego de las fiestas de fin de año. El Presidente reunirá este viernes en Casa Rosada a la mesa política de La Libertad Avanza con Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem a la cabeza para hacer un mapeo de los votos para intentar aprobar la reforma laboral en el Senado durante la prórroga de sesiones extraordinarias de febrero. Ese mismo día, el Presidente realizará su primer viaje del 2026: irá a Córdoba al festival de la doma y el folklore en Jesús María acompañado por el ministro del Interior y por el jefe de bloque de los diputados nacionales del oficialismo, Gabriel Bornoroni.

Córdoba se convirtió en un bastión electoral de La Libertad Avanza. En esa provincia se impuso la boleta libertaria con 42,43 % de los votos por encima del cordobesismo de Juan Schiaretti, lista auspiciada por el gobernador Martín Llaryora. Los libertaros sacaron 14 puntos de ventaja y se consolidaron en un distrito que fundamentó en gran parte el triunfo de Milei a nivel nacional en las legislativas del 26 de octubre pasado. Con el PRO cordobés intervenido por la lapicera de Mauricio Macri, con Luis Juez como aliado de la Casa Rosada y el radicalismo de Rodrigo de Loredo a disposición del Presidente, la provincia se convirtió en uno de los principales objetivos de la Casa Rosada de cara al 2027.

Javier Milei de festival El Presidente estará en el festival de la doma, poco afecto al bienestar animal que pregona el jefe de Estado, junto a Karina Milei, Santilli y Bornoroni. Una delegación libertaria de paladar negro. Será parte de la noche central del evento cuando se espera la actuación del Chaqueño Palavecino. Un giro en la narrativa de Milei quien, además de asistir a un festival por donde en ediciones anteriores pasó Victoria Villarruel, en sus primeros dos años de gestión había fulminado discursivamente a los mandatarios provinciales por os gastos en festivales provinciales, lo que consideraba un atentado contra las cuentas públicas.

Milei no tendrá tiempo de desarmar la valija. Al día siguiente de su paso por Córdoba, el jefe de Estado irá a Paraguay para participar de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea acompañado por el canciller Pablo Quirno. El acto tendrá lugar en Asunción a cargo del presidente Santiago Peña, quien cursó invitaciones especiales a todos los presidentes del bloque. Junto a Quirno formarán parte de la delegación argentina en Paraguay el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Fernando Brun, con la presencia del embajador argentino, Guillermo Nielsen. En medio de la creciente tensión bilateral con el gobierno de Brasil, no estará presente en Asunción Luiz Inacio Lula Da Silva, quien atraviésales un momento crítico en su relación con Milei exacerbado a partir de la difusión de parte del presidente argentino de imágenes de su par brasileño junto a Nicolás Maduro.

Antes del viaje, Quirno anticipó que la UE "eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7,5%. El 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas". Y destacó que tanto Argentina como los otros socios del Mercosur, "accederán de manera preferencial a la Unión Europea, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial".

Karina Milei, en la comitiva Milei y su comitiva irán y regresarán en el dia este sábado a Paraguay. El Presidente tiene previsto volver a viajar al día siguiente, el domingo, rumbo al Foro Económico Mundial de Davos que este año tendrá como lema "el espíritu del diálogo". Si bien aún no se confirmó la comitiva oficial, el jefe de Estado estaría acompañado por su hermana Karina y por el Ministro de Economía, Luis Caputo, teniendo en cuenta que hay expectativas en el gobierno nacional en mantener un encuentro bilateral con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional. En el evento, del que participan los principales lideres políticos, económicos y empresariales del mundo, estará también Donald Trump. Si bien el gobierno argentino tiene expectativas en que haya algún contacto con el presidente estadounidense para intentar destrabar el acuerdo de libre comercio con Washington, tras la reunión de la semana pasada entre el embajador Peter Lamelas y Santiago Caputo, el encuentro no figura todavía en agenda. En Davos Milei volverá exponer su doctrina ideológica anti woke con críticas al feminismo, la comunidad LGBT, el enfoque de género y la defensa del medio ambiente además de poner especial foco en la situación de Venezuela para ensayar a nivel global una nueva defensa de la intervención militar estadounidense que derivó en la caída y detención de Nicolás Maduro. Fiesta en Mar del Plata A su regreso de Suiza, y ya al filo de la reapertura del Congreso para las sesiones extraordinarias, Milei irá el martes 27 a Mar del Plata para participar de un nuevo capítulo de la Derecha Fest, un evento que ya lo había llevado a participar de la edición cordobesa de ese foro organizado por La Libertad Avanza y fuerzas políticas afines. La visita de Milei a la costa, anticipada por Ámbito, se anunció como "el evento más anticuado del país", en el marco de una feria del libro libertario con música y "los mejores oradores de la Argentina". Tanto el jefe de Estado como su hermana Karina tienen un vínculo especial con la ciudad de donde es oriunda su madre, Alicia Lucich, y donde el jefe de Estado no solo realizó el primer sorteo de su sueldo cuando era diputado nacional sino que también relanzó allí la campaña bonaerense junto a Diego Santilli tras la renuncia de José Luis Espert a la primera candidatura por La Libertad Avanza para las legislativas nacionales del pasado 26 de octubre. En los comicios desdoblados del 7 de septiembre, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se puso al frente de la boleta de la quinta sección electoral, una de las pocas junto con la sexta que logró ganar en ese turno electoral la alianza conformada entre La Libertad Avanza y el PRO. Montenegro asumió como senador provincial y el municipio quedó a cargo de Agustín Neme, ex jefe de bloque del PRO con el concejo deliberante.