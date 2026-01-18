SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
18 de enero 2026 - 12:02

Fátima Florez confirmó en la mesa de Mirtha Legrand que Javier Milei asistirá a verla al teatro

La imitadora aseguró en el programa de Mirtha Legrand que el Presidente asistirá a su show y habló sin esquivar preguntas sobre su vínculo.

Fátima Florez confirmó en la mesa de Mirtha Legrand que Javier Milei irá a verla al teatro.

Fátima Florez confirmó en la mesa de Mirtha Legrand que Javier Milei irá a verla al teatro.

La artista fue una de las invitadas del programa y, fiel a su estilo, respondió con humor e ironía a las preguntas directas de la Chiqui sobre su vínculo con el mandatario, con quien mantuvo una relación que estuvo en el centro de la escena pública.

Informate más

La confirmación de la visita de Javier Milei al teatro

El tema surgió apenas comenzado el programa, cuando Mirtha Legrand insinuó la presencia del Presidente en Mar del Plata. Tras un breve cruce cargado de complicidad, Florez dejó una frase que marcó el tono de la noche: “Yo soy una mujer que sé mucho y hablo poco”.

Fatima-Milei.jpg
La imitadora protagonizó un ida y vuelta picante con la Chiqui y dejó frases que dieron que hablar.

La imitadora protagonizó un ida y vuelta picante con la Chiqui y dejó frases que dieron que hablar.

Más adelante, confirmó que Milei tiene previsto asistir a su show. “Obviamente va a venir acá, tiene actividades. Y siempre la idea fue venir a verme porque es muy fanático. Siempre pondera mucho mi trabajo, le gusta mucho lo que yo hago arriba del escenario, realmente me admira mucho y no quiere perderse el show. Así que va a estar el martes 27 de enero”, afirmó.

Ante la repregunta de Mirtha, la imitadora aclaró que la confirmación está sujeta a la dinámica de la agenda presidencial. “Yo confirmo, pero ustedes saben cómo es la volatilidad de las agendas. Yo digo, pero bueno”, respondió, con una puesta en escena que generó risas en la mesa.

El antecedente y la relación con Mirtha Legrand

Durante la charla, se recordó que en 2025 Milei había sido anunciado como espectador de un show de Florez en Las Vegas, aunque finalmente no asistió. El comentario reforzó la cautela de la artista al hablar de fechas y compromisos.

Mirtha también evocó el día en que ambos compartieron su mesa y los definió como “raros”. Lejos de molestarse, Florez celebró la observación. “Es magistral”, dijo, y explicó que la frase quedó como una anécdota inolvidable de aquella noche.

Javier Milei Fatima Florez Mirtha Legrand
Mirtha Legrand recordó el día en que Milei y Florez compartieron su mesa.

Mirtha Legrand recordó el día en que Milei y Florez compartieron su mesa.

Confesiones íntimas

La charla subió de tono cuando la conductora indagó sobre la intimidad de la pareja. Florez sorprendió al revelar un momento fuera de cámara: “Por debajo de la mesa nos tocábamos con los pies. Y decíamos ‘Ay, mirá, nos estamos tocando en la mesa de Mirtha por debajo’”.

Consultada sobre una posible reconciliación, la artista fue tajante: “No es una frase hecha, pero ahora estoy muy enfocada en mí, muy abocada a mí, y creo que hoy no podría estar con nadie. Realmente tengo todas mis energías puestas en mí. No podría tener una pareja, ni siquiera un touch and go”.

Finalmente, ante la pregunta sobre cómo es Milei como amante, Florez optó por correrse del eje y hablar de sí misma. “Creo que las relaciones se construyen de a dos, hay un encuentro porque dos personas se eligen. Yo soy una persona muy fogosa, así que quien esté conmigo tiene que estar a la altura”, cerró, dejando otra frase destinada a resonar.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias