Fátima Florez confirmó en la mesa de Mirtha Legrand que Javier Milei asistirá a verla al teatro

La imitadora aseguró en el programa de Mirtha Legrand que el Presidente asistirá a su show y habló sin esquivar preguntas sobre su vínculo.

Fátima Florez confirmó este sábado que el presidente Javier Milei asistirá a ver su espectáculo teatral. Lo hizo durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand , donde protagonizó un ida y vuelta picante con la conductora, habló de su relación pasada y dejó varias definiciones que no pasaron inadvertidas.

La artista fue una de las invitadas del programa y, fiel a su estilo, respondió con humor e ironía a las preguntas directas de la Chiqui sobre su vínculo con el mandatario, con quien mantuvo una relación que estuvo en el centro de la escena pública.

El tema surgió apenas comenzado el programa, cuando Mirtha Legrand insinuó la presencia del Presidente en Mar del Plata. Tras un breve cruce cargado de complicidad, Florez dejó una frase que marcó el tono de la noche: “Yo soy una mujer que sé mucho y hablo poco”.

Más adelante, confirmó que Milei tiene previsto asistir a su show. “Obviamente va a venir acá, tiene actividades. Y siempre la idea fue venir a verme porque es muy fanático. Siempre pondera mucho mi trabajo, le gusta mucho lo que yo hago arriba del escenario, realmente me admira mucho y no quiere perderse el show. Así que va a estar el martes 27 de enero” , afirmó.

La imitadora protagonizó un ida y vuelta picante con la Chiqui y dejó frases que dieron que hablar.

Ante la repregunta de Mirtha, la imitadora aclaró que la confirmación está sujeta a la dinámica de la agenda presidencial. “Yo confirmo, pero ustedes saben cómo es la volatilidad de las agendas. Yo digo, pero bueno”, respondió, con una puesta en escena que generó risas en la mesa.

El antecedente y la relación con Mirtha Legrand

Durante la charla, se recordó que en 2025 Milei había sido anunciado como espectador de un show de Florez en Las Vegas, aunque finalmente no asistió. El comentario reforzó la cautela de la artista al hablar de fechas y compromisos.

Mirtha también evocó el día en que ambos compartieron su mesa y los definió como “raros”. Lejos de molestarse, Florez celebró la observación. “Es magistral”, dijo, y explicó que la frase quedó como una anécdota inolvidable de aquella noche.

Javier Milei Fatima Florez Mirtha Legrand Mirtha Legrand recordó el día en que Milei y Florez compartieron su mesa.

Confesiones íntimas

La charla subió de tono cuando la conductora indagó sobre la intimidad de la pareja. Florez sorprendió al revelar un momento fuera de cámara: “Por debajo de la mesa nos tocábamos con los pies. Y decíamos ‘Ay, mirá, nos estamos tocando en la mesa de Mirtha por debajo’”.

Consultada sobre una posible reconciliación, la artista fue tajante: “No es una frase hecha, pero ahora estoy muy enfocada en mí, muy abocada a mí, y creo que hoy no podría estar con nadie. Realmente tengo todas mis energías puestas en mí. No podría tener una pareja, ni siquiera un touch and go”.

Finalmente, ante la pregunta sobre cómo es Milei como amante, Florez optó por correrse del eje y hablar de sí misma. “Creo que las relaciones se construyen de a dos, hay un encuentro porque dos personas se eligen. Yo soy una persona muy fogosa, así que quien esté conmigo tiene que estar a la altura”, cerró, dejando otra frase destinada a resonar.