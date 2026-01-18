SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

18 de enero 2026 - 18:00

Crisis en San Lorenzo: Marcelo Moretti cargó contra la actual conducción y habló de un "golpe de Estado"

El expresidente apuntó contra Sergio Costantino, cuestionó el armado del plantel, denunció un aumento del pasivo neto y calificó a la actual dirigencia como ilegítima tras la acefalía.

Marcelo Moretti acusó a Sergio Constantino de ser un presidente de facto.

Marcelo Moretti acusó a Sergio Constantino de ser "un presidente de facto".

El exmandatario realizó un contundente descargo en sus redes sociales en el que arremetió contra la actual Comisión Directiva y el rumbo deportivo e institucional del club, luego de la declaración de acefalía. En el extenso mensaje, Moretti apuntó directamente contra Sergio Costantino, designado presidente transitorio de San Lorenzo hasta las elecciones extraordinarias previstas para mayo de 2026.

Informate más

En su publicación, el ex dirigente expresó su malestar por el presente futbolístico del equipo y la ausencia de refuerzos de cara al inicio del torneo.

El tuit de Marcelo Moretti contra la dirigencia de San Lorenzo

“Hay un muy buen plantel, excelentes juveniles, pero nos faltan refuerzos. Para competir en serio. Esa era la idea y el proyecto que planeamos cuando nos reunimos en noviembre luego del último torneo. Y para eso estaba trabajando hasta que inventaron una acefalia y me hicieron el golpe de estado”.

Moretti profundizó sus críticas al señalar la falta de gestión deportiva en las primeras semanas de la nueva conducción. “Este actual presidente de facto y su comisión directiva no armaron un plantel en 30 días de gestión… y van 21 días de pretemporada… y estamos a 5 escasos días del inicio del nuevo torneo…”.

En el plano económico, el ex presidente aseguró que desde su salida el club registró un aumento del pasivo neto de 3 millones de dólares, y cuestionó la política de abonados, a la que calificó como deficiente y con ingresos muy por debajo de lo proyectado.

Además, sostuvo que los fondos obtenidos por ventas de jugadores realizadas durante su gestión serán utilizados para cubrir deudas generadas por la actual dirigencia. “Más allá de eso, ahora con la venta de Báez se pagarán la totalidad de las inhibiciones que ellos mismos crearon. Es decir, con la venta de los jugadores de la gestión Moretti se pagarán deudas de la gestión Costantino. Insólito”.

El mensaje concluyó con una nueva embestida contra las autoridades actuales del club. “Menos no se podía esperar de un presidente de facto y una comisión directiva ilegítima donde todo es dañino y perjudicial para la institución”, cerró Moretti en su publicación.

