Debate presidencial: el vacío de Mauricio Macri y el colapso que evitó Javier Milei

Sergio Massa tomó la iniciativa política en el debate presidencial de anoche donde dejó expuesta la frágil e inestable alianza de Javier Milei con Mauricio Macri . El vacío del PRO se sintió en la Facultad de Derecho donde la fuerza no envió ningún representante y también luego del debate ante el estruendoso silencio y falta de apoyo del Juntos por el Cambio a menos de una semana del balotaje.

Acertó Massa en invertir los roles . Quien debió dar explicaciones sobre la "gestión" de la campaña y su plataforma de gobierno fue siempre Milei mientras que el actual ministro de Economía logró desenfocar al libertario de la una agenda económica dominada por la inflación, la suba del tipo de cambio paralelo y el crecimiento de la pobreza. "Si o no" fue la fórmula a la que apeló Massa para mantener a Javier Milei siempre arrinconado en el debate. Así forzó al candidato de La Libertad Avanza a zigzaguear en torno a la eliminación de los subsidios, la dolarización y hasta la privatización de Vaca Muerta en un debate donde Massa siempre tuvo la iniciativa discursiva.

Massa incomodó a Milei no solo con la jefatura política de Mauricio Macri en el tramo final de su campaña sino que también lo cuestionó en su zona de confort, la economía. "Hiciste tu carrera, más que como economista, como standapero de televisión" , fue la estocada que el candidato de UP le asestó apenas iniciado el debate presidencial.

Massa fue el único en salir del atril al comienzo del debate y hasta en lo gestual se desmarcó de Milei. Mientras el libertario lucía acelerado mirando siempre a su contrincante, el candidato de UP mantuvo un tono calmo dirigiéndose siempre a la cámara y hablándole al electorado.

"Te doy un consejo Javier, el debate es largo, no te pongas nervioso", le sugirió Massa casi en tono paternal mientras afirmaba que "la apropiación del ahorro de la gente para hacer la dolarización no es la salida". El candidato de UP acertó también al exponer cuáles serian las consecuencias de implementar las medidas que impulsa Milei como la ruptura de relaciones comerciales con China y Brasil que dejarían a dos millones de trabajadores sin empleo.

Massa también le habló "a cada mama y a cada papá" para desnudar cual seria el costo de la educación si se aplicara el sistema de vouchers que propone LLA. Las pymes y las mujeres también estuvieron presentes en el discurso de UP al recordar que no se cumple la cláusula de igual remuneración por igual trabajo, así como la reforma laboral que impulsa Milei y que eliminaría la indemnización y el derecho a vacaciones pagas para los trabajadores.

Milei lució siempre contenido y con el objetivo de cumplir un objetivo de mínima: evitar el colapso emocional durante el debate. Se quedo sin respuestas en el bloque dedicado a seguridad cuando Massa cuestiono la eliminación de los inhibidores en las cárceles durante la gestión de Patricia Bullrich en la presidencia de Mauricio Macri y además no logro responder preguntas básicas de Massa sobre tramites del Estado y como se manejan las relaciones internacionales entre los Estados.