Patricia Bullrich, en tono de campaña: "Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo"

En medio de las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad, la exministra cuestionó el estado del transporte porteño y dejó un mensaje con tono electoral.

La jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich , volvió a meterse de lleno en la discusión porteña con un mensaje en redes sociales en tono de plataforma de campaña. Desde su cuenta de X, la funcionaria cuestionó el estado del subte de Buenos Aires, comparó la infraestructura local con la de Santiago de Chile y apuntó contra años de “parches” en la Ciudad.

“Nos pasaron por arriba ”, escribió Bullrich al inicio de una publicación en la que recordó que Buenos Aires fue la primera ciudad de América Latina en tener subte, en 1913, pero sostuvo que más de un siglo después quedó relegada frente a otras capitales de la región en materia de extensión y conexión.

La ministra relató además que durante su reciente visita a Santiago observó “el nivel de inversión” realizado en el metro chileno y destacó que en apenas cinco décadas lograron una red de transporte más integrada y eficiente. “Acá seguimos discutiendo parches” , planteó, en una crítica que impacta de lleno sobre la administración porteña.

Los subtes: nos pasaron por arriba. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión. La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile,… pic.twitter.com/VdqF007seM

El mensaje no apareció en cualquier contexto. Se produjo pocos días después de que el jefe de Gobierno, Jorge Macri , abriera la puerta a un nuevo entendimiento político entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, en medio de una interna cada vez más visible con el sector alineado a Bullrich.

La ministra viene profundizando un perfil político propio dentro del oficialismo y busca posicionarse como una de las voces más activas del espacio libertario en territorio porteño. Sus críticas al funcionamiento del subte fueron leídas en el PRO como un cuestionamiento indirecto a la gestión de Jorge Macri, especialmente en áreas sensibles como transporte, infraestructura y movilidad urbana.

En el entorno porteño reconocen que el estado del sistema de subtes se transformó en uno de los flancos más vulnerables de la administración capitalina. Las demoras, las fallas técnicas y la falta de expansión de la red reaparecieron en el debate público mientras otras ciudades de la región avanzaron con nuevas líneas y obras de integración.

Jorge Macri abre la puerta a otro acuerdo con La Libertad Avanza en CABA y agita interna con Patricia Bullrich

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dejó abierta la posibilidad de un nuevo acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto marcado por la crisis política que atraviesa el oficialismo nacional tras el escándalo que involucra a Manuel Adorni. En el macrismo consideran que el escenario actual revitalizó al PRO y le devolvió margen de negociación de cara a las elecciones del próximo año.

jorge macri patricia bullrich Otros tiempos: Jorge Macri junto a Patricia Bullrich.

En el entorno de Jorge Macri aseguran que todavía no existe una discusión formal sobre un eventual desdoblamiento electoral en la Ciudad, aunque la decisión podría tomarse hacia fines de año. El jefe de Gobierno busca fortalecer la gestión porteña y reconstruir volumen político propio mientras evalúa cómo posicionarse frente a los libertarios. En paralelo, el acuerdo sellado tiempo atrás entre Mauricio Macri y Karina Milei dejó abierta la posibilidad de nuevas negociaciones electorales en CABA.

En ese escenario también crece la interna con Patricia Bullrich, quien comenzó a recorrer la Ciudad con perfil propio dentro del armado libertario. Cerca del PRO observan que la ministra busca posicionarse como una figura competitiva en territorio porteño mientras se profundizan las diferencias entre el macrismo y el sector alineado con Bullrich dentro de la coalición oficialista.