River recibe este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Más Monumental, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 19.15 y tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez, mientras que Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR.
River recibe a Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: hora, formaciones y dónde ver
El Millonario busca extender su recuperación tras el triunfo ante Banfield, mientras que la Lepra mendocina llega envalentonada luego de vencer a Racing. El partido se jugará desde las 19:15 en el Más Monumental y será transmitido por TNT Sports.
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El Millonario llega después de vencer 3-2 a Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador y buscará sumar nuevamente de a tres para continuar su recuperación en el campeonato. La Lepra mendocina, por su parte, viene de derrotar 3-1 a Racing y atraviesa un buen momento en la tabla anual, donde pelea por meterse en puestos de clasificación a las copas internacionales.
Para este compromiso, Ponzio mantendrá una formación con varios de los nombres habituales y contará con Ángel Correa, Thiago Almada y Sebastián Driussi en el frente de ataque. Independiente Rivadavia, en tanto, no podrá contar con Maximiliano Salas, delantero cedido por River, debido a una cláusula incluida en el préstamo que le impide enfrentar al Millonario.
River vs. Independiente Rivadavia: hora y dónde ver en vivo
El partido entre River e Independiente Rivadavia se jugará este domingo 6 de septiembre desde las 19:15, en el Estadio Mâs Monumental.
La transmisión estará a cargo de TNT Sports, por lo que será necesario contar con el pack fútbol para acceder al encuentro.
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
- Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Martín Despósito
Las formaciones de River e Independiente Rivadavia
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada, Ángel Correa; Sebastián Driussi.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce.
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