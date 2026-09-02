Patricia Bullrich busca destrabar la agenda, conformar a los aliados y anotarse un triunfo en el Senado

Tras la sesión de la semana pasada, en los próximos días, la actividad en la Cámara se concentra en las comisiones. La jefa del bloque oficialista apunta a avanzar con el Súper RIGI. Aunque, es probable que el texto reciba cambios, a contramano de los deseos de la Rosada. Además, la libertaria empujará un proyecto propio y “honrará los acuerdos con los aliados".

La actividad en el Senado pasará esta semana por las comisiones. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, acelera una serie de dictámenes entre los que se encuentra una de las grandes apuestas del Gobierno de Javier Milei para atraer inversiones: el Súper RIGI . Es casi un hecho que el texto recibirá cambios -pese a que en la Rosada ven esa opción con malos ojos- por lo que deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. Además, la libertaria empujará un proyecto propio vinculado con biocombustibles y “honrará los acuerdos con los aliados” , habilitando el tratamiento de otras leyes. Todo esto en la previa a que se reanude el debate por la Reforma política .

Así como en Diputados, en el Senado el oficialismo también le abre el juego a los aliados que, con sus votos, le vienen allanando el camino a los proyectos oficialistas en el Congreso . La semana pasada, Martín Menem habilitó el tratamiento de una serie de iniciativas que declaran “capital nacional” a diferentes localidades y, así, se garantizó la media sanción de Inocencia Fiscal II y la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central .

Una estrategia similar aplicó Bullrich en el Senado . Pero, además de habilitar que se apruebe la Fiesta Nacional del Membrillo en Las Juntas (Catamarca) y la Fiesta Nacional del Mate y la Amistad en Virasoro (Corrientes) en la última sesión, la Cámara alta avanzará con proyectos de mayor envergadura. La intención, dicen desde el bullrichismo, es “honrar los acuerdos con los aliados” con iniciativas de mayor calibre.

En este sentido, este miércoles a las 11, se reúnen las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación General y de Economías Regionales para avanzar con el proyecto que crea el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) . Se trata de la iniciativa que tiene como principal impulsor al jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi. La iniciativa busca ocupar el vacío que quedó entre el RIGI/Súper RIGI y el RIMI, orientado a inversiones de menor escala.

A grandes rasgos, podrán adherir a este régimen las empresas que hagan inversiones productivas de por al menos US$ 12 millones durante los dos primeros años de vigencia del régimen. Alcanza a las inversiones para la adquisición, fabricación o importación de bienes muebles nuevos, excluidos los automóviles, y a la realización de obras destinadas directamente a actividades productivas. Las intenciones del oficialismo es que el texto quede dictaminado y listo para llevar al recinto esta misma semana.

Guiño a los gobernadores

Así como en la Cámara baja Menem le dio vía libre a la iniciativa que reduce el IVA para la fécula de mandioca, por pedido de los diputados de Misiones, en la Cámara alta Bullrich también le hace concesiones a los misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua, así como también a Flavia Royón, salteña alineada con Gustavo Sáenz.

Bullrich le abre el juego a los gobernadores Sáenz y Passalacqua.

El segundo guiño a los aliados que se verá esta semana tiene que ver con el impulso a dos iniciativas que buscan establecer un marco regulatorio para el mercado de carbono. El tema, al que se incorporó un tercer proyecto del peronista Jorge Capitanich, se continuará debatiendo este miércoles en las comisiones de Legislación General, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda. Las intenciones de Bullrich es que esta iniciativa sea incorporada en la próxima sesión que se celebre.

Bullrich concede cambios en el Súper RIGI

Pero la hiperactividad en comisión no termina con la agenda aliada. Esta semana, en el Senado el oficialismo también buscará avanzar con el Súper RIGI. El texto fue aprobado en Diputados hacia finales de junio. Pero, en el Senado, no logra ver la luz: los aliados piden modificaciones a la letra chica a cambio de su acompañamiento.

Todo indica que Bullrich se los concederá. De lo contrario, la iniciativa seguirá trabada. Esta opción parecería no ser del agrado del presidente de la Cámara baja. “Que venga a conseguir los votos Martín Menem”, dicen en el bullrichismo. Es que, de aprobarse con cambios, el texto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. Si el oficialismo quiere sostener la versión original, Menem tendrá la difícil tarea de reunir una cantidad de votos proporcional para lograr la insistencia. Todo un desafío.

¿Por dónde pasarían los cambios que concedería la exministra de Seguridad? Por un lado, se reforzaría la obligación de que los grandes proyectos incluidos en el régimen compren bienes y contraten servicios de empresas argentinas. El segundo, que los grandes proyectos de Inteligencia Artificial que cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para no generar una sobredemanda en las provincias.

Patricia Bullrich juega su propio juego

Esta semana también se intentará avanzar con un tema en el que sectores productivos y de referentes legislativos vienen insistiendo desde hace al menos dos años: impulsar una nueva ley de biocombustibles que amplíe el corte de integración del biodiésel (producido con aceites vegetales) y el bioetanol (que se realiza con azúcar y almidón de cereales).

Esta semana la actividad pasa por comisiones.

Los misioneros y la salteña también tienen proyectos sobre este tema, al igual que Capitanich. Aunque también son otros los senadores que tienen este tema en agenda desde hace tiempo: Beatriz Ávila (Tucumán), Natalia Gadano y José María Carambia (Santa Cruz); Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba); además de la propia Bullrich, que encabeza otro de los proyectos presentados.

Así las cosas, todo indica que este jueves, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda avanzarán con la firma del dictamen. Y dejarán el tema listo para ser llevado al recinto.

Si “todo marcha acorde al plan”, Bullrich se anotaría un poroto. Es que, según pudo saber Ámbito, el texto que tiene a la porteña como autora tomará aspectos de los otros proyectos y se avanzará con un único dictamen.

A diferencia de Diputados, donde el oficialismo se limita a votar lo que mandan de la Rosada, Bullrich logra imponer su propia agenda –además de desmarcarse abiertamente de algunos de los dichos de Milei.