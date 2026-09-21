Edenor confirmó la causa del apagón que dejó sin luz a casi 600.000 usuarios en el AMBA

La distribuidora atribuyó el corte masivo a un desperfecto en un interruptor de 220 kV de la subestación Malaver, en San Martín. La falla afectó a usuarios de Edenor y Edesur en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, aunque el servicio fue normalizado casi por completo después de las 23.

Edenor confirmó que el apagón que afectó a casi 600.000 usuarios del AMBA se originó en un desperfecto en un interruptor de 220 kV de la subestación Malaver, en San Martín.

El apagón que afectó el sábado por la noche a casi 600.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires tuvo origen en una falla técnica en una instalación de Edenor. La distribuidora confirmó que el corte fue provocado por un desperfecto en un interruptor de 220 kilovoltios ubicado en la subestación Malaver, en el partido bonaerense de San Martín , aunque la compañía continúa investigando los factores que derivaron en el incidente.

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La interrupción comenzó cerca de las 21 y alcanzó a usuarios de Edenor y Edesur. Según datos del ENReGE, el pico de afectados se registró a las 21.45, con 519.472 usuarios de Edenor y 78.125 de Edesur sin suministro eléctrico.

El servicio fue restablecido casi por completo poco después de las 23, aunque durante varias horas quedaron sin luz hogares, comercios, edificios y semáforos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano.

Edenor atribuyó el origen del apagón a un desperfecto en un interruptor de 220 kV instalado en la subestación Malaver. Esa infraestructura forma parte del sistema de abastecimiento de la compañía en el corredor norte del AMBA.

La falla tuvo impacto sobre una zona amplia. En el área de Edenor, los cortes alcanzaron a barrios porteños como Belgrano, Colegiales, Villa del Parque, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa Urquiza, Saavedra y Núñez. También hubo usuarios afectados en zonas bonaerenses como Munro y Vicente López.

La restitución comenzó de manera parcial en algunos sectores, entre ellos Núñez, Belgrano y Recoleta, antes de avanzar hacia el resto de los barrios afectados.

Aunque el foco original estuvo en una instalación de Edenor, el evento también alcanzó a usuarios de Edesur. La empresa del sur del AMBA informó que la interrupción obedeció a una falla ajena a su compañía y que afectó a un grupo de clientes dentro de su área de concesión.

Barrios afectados y rescates en ascensores

En la zona de Edesur, los barrios con mayor impacto fueron La Paternal, Flores, Floresta, Villa del Parque, Vélez Sarsfield, Caballito y Villa Santa Rita.

El corte tuvo efectos inmediatos sobre la circulación y la vida cotidiana. Además de hogares y comercios sin energía, se registraron semáforos fuera de servicio y personas atrapadas en ascensores. Según el reporte, nueve personas debieron ser rescatadas por bomberos durante el apagón.

AMBA I, la obra que busca reforzar la red

El apagón se produjo poco más de un mes después de que la Secretaría de Energía pusiera en marcha la licitación de AMBA I, una obra de transporte eléctrico valuada en u$s800 millones.

El proyecto apunta a reforzar la red del Área Metropolitana de Buenos Aires y forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que incluye 16 obras por más de u$s6.600 millones.

AMBA I contempla la construcción de 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión de 500, 220 y 132 kV, además de una estación transformadora en Plomer. También incorpora equipos de compensación reactiva, conocidos como STATCOM, para mejorar la estabilidad del sistema.

Una vez terminada, la obra sumaría cerca de 2.000 MW de capacidad adicional y quedaría conectada con las distribuidoras que abastecen al área metropolitana.