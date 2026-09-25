25 de septiembre, Virgen del Rosario de San Nicolás: el día que una vecina anunció la aparición

Se cumplen 43 años del primer testimonio de Gladys Motta, el fenómeno que transformó para siempre a la ciudad bonaerense.

La historia de la figura guardada en la catedral y cómo la fe reanimó al pueblo.

El 25 de septiembre de 1983, Gladys Motta , una ama de casa de 46 años de San Nicolás de los Arroyos, afirmó haber presenciado la primera manifestación de la Virgen María mientras rezaba el rosario en su casa. Aquel acontecimiento marcó el inicio de una de las manifestaciones religiosas contemporáneas más masivas de la Argentina y de la región.

Al principio, los vecinos le creyeron mucho antes que las autoridades de la Iglesia. Recién en mayo de 2016 , después de más de doce años de estudios médicos, psiquiátricos y revisiones de teólogos, el obispo local firmó el decreto oficial que confirmó que los hechos iniciados en 1983 tenían un "carácter sobrenatural" y eran completamente dignos de fe.

El origen de la imagen venerada se remonta a una figura de la Virgen con el Niño Jesús que había sido bendecida en Roma en 1884 por el papa León XIII. Después de estar durante décadas abandonada en un depósito de la Catedral local, Gladys la reconoció, ya que era la misma que se le aparecía en sus visiones.

Fue entonces cuando la Virgen le transmitió su deseo de instalarse a orillas del río Paraná. Unos días antes, el 24 de noviembre, Gladys y un grupo de vecinos habían presenciado un rayo de luz que cayó sobre un terreno baldío conocido como "El Campito", señalando el lugar exacto donde debía levantarse el templo. Además, en diciembre de ese año, la imagen le pidió a la mujer que hiciera acuñar una medalla especial con su figura de un lado y la Santísima Trinidad con siete estrellas del otro.

El desarrollo de este fenómeno religioso reconfiguró la identidad urbana y social de San Nicolás de los Arroyos. Fue históricamente reconocida como la "Ciudad del Acuerdo" por la firma histórica de 1852, y más tarde como la "Ciudad del Acero" cuando se instaló la enorme fábrica de SOMISA.

Pero cuando la planta se privatizó en los años 90 y miles de personas se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana, el pueblo sintió que se convertía en una ciudad fantasma.

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En medio de esa crisis y de la desesperación, la figura de la Virgen se volvió el sostén de la comunidad. Acompañó los reclamos, escuchó los pedidos de las familias afectadas y les dio esperanza a los vecinos. Así fue como San Nicolás pasó a ser la "Ciudad de María".

Visita al Santuario Virgen del Rosario

La piedra fundamental del Santuario Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás se colocó en 1986 y la construcción se fue realizando paso a paso al ritmo de los aportes de los fieles, sin grandes padrinos corporativos.

El templo, ubicado en la calle Domingo Faustino Sarmiento 365 cuenta con capacidad para 6.000 personas en su interior, pero durante las fechas centrales se utiliza el altar exterior del Campito, con una explanada que alberga a más de 70.000 personas en simultáneo.

San Nicolás de los Arroyos

Las actividades centrales para este aniversario incluyen el tradicional canto de cumpleaños a la medianoche, la misa central y la posterior procesión con la imagen por las calles de la ciudad a partir de las 15:00. Mientras tanto, a sus 89 años, Gladys Motta vive tranquila en su casa a metros del templo resguardada de la exposición pública, desde donde sigue el desarrollo de las festividades.