Inicia la semana de pagos en IPS: cuándo cobran los jubilados y pensionados en octubre 2026 + Agregar ámbito en









El calendario oficial distribuye las acreditaciones según la terminación del documento y fija una fecha límite para quienes cobran presencialmente.

El calendario de pagos forma parte de la información de interés para los beneficiarios del sistema previsional de la provincia de Buenos Aires.

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires pone en marcha el cronograma de haberes correspondiente a octubre, con fechas diferenciadas para jubilaciones, pensiones y beneficios sociales no contributivos. La distribución se realizará durante dos jornadas consecutivas, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Para quienes esperan el depósito o prefieren retirar el dinero por caja, hay un dato central: el calendario comienza el jueves 29 de octubre y contempla una segunda fecha al día siguiente. Además, el organismo previsional estableció un plazo específico para el cobro por ventanilla, un detalle que conviene tener presente para evitar contratiempos.

Jubilados y pensionados pueden consultar las novedades del organismo a través de sus canales oficiales. Magnific IPS: cronograma de pagos para octubre 2026 El calendario publicado por el organismo provincial establece dos fechas para el cobro de los haberes. La jornada asignada depende del último número del DNI en el caso de las jubilaciones y pensiones, mientras que las pensiones sociales no contributivas tienen un esquema particular. El detalle oficial es el siguiente:

jueves 29 de octubre : jubilaciones y pensiones cuyos DNI terminan en 0, 1, 2 y 3 . También cobran las personas titulares de pensiones sociales no contributivas, sin distinción de la terminación del documento

viernes 30 de octubre: jubilaciones y pensiones cuyos DNI finalizan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 La terminación del documento es la clave para consultar el día correspondiente. Antes de trasladarse a una sucursal bancaria, resulta conveniente revisar la información oficial y confirmar los horarios de atención de la entidad en la que se percibe el beneficio.

También hay que distinguir entre la fecha prevista para el pago y el momento en que el dinero aparece disponible en una cuenta. Aunque el cronograma establece las jornadas correspondientes, ante una demora o una acreditación que no se visualiza, lo recomendable es consultar con el banco y verificar los canales de atención del IPS.

Cómo cobro por ventanilla Quienes cobran sus haberes de manera presencial deben prestar atención a una fecha adicional: el vencimiento del pago por ventanilla será el martes 24 de noviembre de 2026, según informó el IPS en su comunicado del 15 de octubre. Este plazo es distinto de las jornadas previstas para el inicio del calendario. Mientras que el jueves 29 y el viernes 30 de octubre determinan cuándo se pagan los beneficios según la terminación del DNI, el vencimiento de noviembre señala el límite informado para cobrar por ventanilla. La organización de los trámites previsionales requiere prestar atención a los plazos y las condiciones de cada modalidad. Magnific En la práctica, quienes tienen asignada esta modalidad deberían organizar la visita a la entidad bancaria dentro del período correspondiente. Para evitar viajes innecesarios, conviene verificar previamente si la sucursal atiende pagos previsionales en el horario elegido y qué documentación solicita para identificar al titular. Si una persona no puede acercarse durante las primeras jornadas de pago, no debería interpretar esa circunstancia como una pérdida automática del haber. En ese caso, deberá consultar con el banco y el IPS cuáles son las alternativas disponibles y hasta cuándo puede retirar el dinero, de acuerdo con la modalidad de cobro registrada. Por otra parte, si el dinero no aparece acreditado en la cuenta o surge algún inconveniente al intentar cobrar, es conveniente conservar los datos del beneficio y consultar por los canales oficiales. La fecha del cronograma no reemplaza la verificación de cada caso particular, sobre todo cuando existen dificultades bancarias, cambios de modalidad o consultas administrativas pendientes.

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