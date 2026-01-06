Designan a Fernanda Antonijevic como subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior

A través del Decreto 4/2026, el Poder Ejecutivo designó a Fernanda Carolina Antonijevic como Subsecretaria de Asuntos Políticos de la Secretaría de Interior, dependiente del Ministerio del Interior. La medida rige desde el 1° de enero de 2026.

El Poder Ejecutivo oficializó la designación de la abogada Fernanda Antonijevic como Subsecretaria de Asuntos Políticos , cargo que depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior.

La decisión fue formalizada este lunes mediante el Decreto 4/2026 , publicado en el Boletín Oficial, y establece que la designación rige a partir del 1° de enero de 2026 .

La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Diego Santilli .

Antonijevic cuenta con trayectoria política en la provincia de Buenos Aires. Fue concejala, intendenta del municipio de Baradero y diputada provincial. Comenzó su militancia en el GEN de Margarita Stolbizer y luego pasó a integrar las filas de Juntos por el Cambio.

Es abodaga, e inició su carrera política como concejala por el Partido GEN, dentro del interbloque Frente Progresista Cívico y Social. En las elecciones legislativas de 2009 fue electa diputada provincial por Generación para un Encuentro Nacional (GEN) y, a partir de 2011, integró el interbloque Frente Amplio Progresista.

En 2015 fue elegida intendenta del partido de Baradero por Juntos por el Cambio, cargo que ejerció hasta 2019. Ese año buscó la reelección, pero fue derrotada por el candidato del Frente de Todos, Esteban Sanzio, en una elección en la que obtuvo el 42,24 % de los votos.

En 2021 volvió a la Legislatura bonaerense al ser electa diputada provincial por Juntos por el Cambio, con mandato hasta 2025. Actualmente integra el bloque PRO y participa en las comisiones de Presupuesto e Impuestos, Asuntos Constitucionales, Legislación, Asuntos Cooperativos, Vivienda, Previsión y Seguridad Social.