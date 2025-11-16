Marcha atrás del Gobierno en recortes de áreas: empoderan a Diego Santilli en el Ministerio del Interior

Tras el raid de encuentros con gobernadores y las negociaciones para lograr los votos para el Presupuesto 2026, el Gobierno dejará sin efecto el recorte de áreas el Ministerio del Interior a cargo de Diego Santilli.

El flamante Ministro, que en sus primos días en funciones ya se reunió con unos diez gobernadores de provincias, no sólo recuperará algunas de las competencias que le habían sido recortadas sino que podría sumar una secretaría clave para negociar con el Congreso la aprobación de la agenda de reformas estructurales que le encargó Javier Milei para las sesiones extraordinarias .

Se espera que esta semana se publique en el Boletín Oficial el decreto rectificatorio en el que estuvo trabajando la Secretaría de Legal y Técnica para restituir a Interior el Registro Nacional de las Personas (Renaper) que había sido traspasado la semana pasada a la orbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Tras la jura en el cargo el martes pasado, Santilli tuvo una reunión a solas con Adorni donde se habló del tema. La Dirección Nacional de Migraciones, también traspasada a Bullrich por el decreto 793/2025 permanecerá en Seguridad y no habrá marcha atrás. Se trata de una modificación acordada con el nuevo Ministro del Interior .

En esa cartera consideran la medida como un acierto del Gobierno nacional teniendo en cuenta que tanto Santilli como Bullrich son dos funcionarios con experiencia en materia de seguridad. Ambos vienen hablando de los pasos de frontera y de la necesidad de una policía fronteriza, ante lo que consideran fue "un colador durante el kirchnerismo". Ese diagnóstico compartido, sumado a los recientes sucesos ocurridos en Brasil a partir del altera de seguridad máxima desplegada contra el Comando Vermelho , determinó que se profundice en una problemática que dependerá integralmente del Ministerio de Seguridad.

El nuevo decreto que saldrá esta semana también tiene previsto subdividir la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes a cargo de Daniel Scioli cuyas competencias también habían sido traspasadas, el dia de la jura de Santilli, a la jefatura de gabinete a través del decreto 793. El áreas de Deportes quedaría dentro del Ministerio de Interior mientras que Turismo y Ambiente quedarían bajo control de Adorni con la continuidad de Scioli en ese rol.

Pero más allá de este reacomodamiento de competencias para que Interior no pierda competencias en medio de las negociaciones con los gobernadores, Santilli ganará poder dentro del gabinete a través de lo que sería la creación de una secretaría parlamentaria para articula el diálogo con el Congreso en el marco de la negociación del Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal. Una dependencia similar a la de enlace parlamentario que funciona dentro de jefatura de gabinete pero con Santilli más enfocado en las negociaciones con Martín Menem en Diputados y Patricia Bullrich en el Senado.

Santilli Figueroa La reunión de Santilli con Figueroa

Gesto a los gobernadores

Una vez que se publique el nuevo decreto, Santilli también completará los casilleros internos de su Ministerio. Para la estratégica Secretaría de Interior, cargo de viceministro, es prácticamente un hecho el nombramiento de Gustavo Coria, de origen cordobés, actual legislador bonaerense, histórico colaborador del "Colo" y ex jefe de gabinete del ministerio de seguridad porteño. Santili le pidió que lo acompañe en la gestión y algún rol tendrá dentro de la cartera de Interior. Coria ya acompaña a Santilli en las reuniones con los gobernadores y es el dirigente de su máxima confianza. Además deberá designar al titular de la Secretaria de Provincias y Municipios.

Santilli había desembarcado este viernes en Mendoza, donde se mostró con cuatro gobernadores dialoguistas con miras a sumar respaldos para el Presupuesto 2026 y la agenda de reformas que impulsa Javier Milei. El funcionario además oficializó la autorización de un préstamo por u$s75 millones para la realización de obras de agua potable en la provincia cuyana. Este sábado visitó la provincia de Neuquén donde se reunió con el gobernador Rolando Figueroa. El intercambio formó parte de la nueva etapa del gobierno, que tiene como objetivo trabajar en conjunto con los gobernadores, escuchar sus agendas y propuestas de trabajo, y a su vez, dialogar con el Congreso para impulsar y promover las reformas estructurales.

“El diálogo es el camino”, destacó Figueroa luego de la reunión, durante la cual se abordaron algunos temas de interés de la provincia como la coparticipación, la deuda de Nación con Neuquén, el impuesto a los combustibles y las obras pendientes. El gobernador remarcó que “Neuquén va a cumplir un rol fundamental en el diseño y en la construcción de la nueva Argentina” y consideró que el diálogo “siempre va a ser productivo”. “Estamos muy contentos con la visita del ministro. Pertenecemos a una generación que quiere que la Argentina salga adelante. Lo nuestro no es un desafío político ni de partidos, es un desafío generacional”, señaló Figueroa y concluyó: “Si a la Argentina le va bien, a Neuquén le va ir bien. Y si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va ir bien”.

Pedido de Javier Milei

Por su parte, Santilli explicó que se trata de su primera visita oficial a Neuquén, que fue “encomendada por el presidente de la Nación, Javier Milei, para llevar adelante agendas comunes: la que tienen el gobernador y la provincia, y la agenda que tiene de reformas el presidente hacia adelante”. Dijo que entre los temas de interés del gobierno se encuentran el “generar trabajo para salir de la informalidad y pasar a la formalidad; bajar impuestos, como lo viene haciendo el presidente en estos 20 meses de gestión; resolver situaciones que cada una de las provincias tiene, en este caso Neuquén y, obviamente, también tener un presupuesto hacia adelante, que es lo que estamos empezando a conversar con los gobernadores. Nos da previsibilidad y estabilidad a los argentinos”.

Hasta el momento, además de los gobernadores ya mencionados, se vio con Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy) y Cornejo.