Cristina Kirchner recibió a Silvio Rodríguez y destacó su visita antes de los shows en Buenos Aires

La expresidenta compartió en redes sociales imágenes del encuentro con el músico cubano, a quien calificó como un “genial cantautor y poeta” y celebró su paso por el país como “un acto de desagravio a la música y al buen gusto”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este viernes en San José 1111 al reconocido cantautor cubano Silvio Rodríguez , quien se encuentra de gira por Latinoamérica y se presentará este fin de semana en el Movistar Arena de Buenos Aires .

“ Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo ”, escribió la exmandataria en su cuenta de X (ex Twitter), donde compartió una foto del encuentro. En el mismo mensaje, agregó que las canciones del artista “nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza” .

Cristina definió al músico como “exactamente eso… autor y cantor de canciones bellas” , y celebró que su paso por Buenos Aires -donde tocará en el Movistar Arena- representará “un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos” , en clara alusión al show presidencial del pasado lunes.

Durante la visita, Rodríguez estuvo acompañado por su compañera, Niurka González , destacada flautista y clarinetista cubana. “ Fue muy lindo recibirlos y conversar con ellos ”, expresó Cristina, que cerró su publicación con un mensaje de agradecimiento: “Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad” .

Atentado a Cristina Kirchner: condenaron a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Brenda Uliarte a 8

La Justicia resolvió condenar a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. En total, deberá pasar 14 años tras la rejas debido a una condena previa que poseía por tenencia y distribución de pornografía infantil.

Su expareja, Brenda Uliarte, quien fue señalada como partícipe necesaria del intento de homicidio, también recibió una condena a 8 años de prisión. En su caso, la acusación se basó en una extensa serie de mensajes de texto que la incriminan en la planificación del atentado.

Por su parte, el tercer acusado, Nicolás Carrizo, fue absuelto de la causa, ya que tanto la fiscalía como la querella desistieron de continuar la acusación al considerar que no había pruebas suficientes que lo vincularan al hecho.

Los tres imputados integraban un grupo informal conocido como “la banda de los copitos”, un emprendimiento de venta de algodones de azúcar que compartían. Su vínculo personal y laboral fue clave para reconstruir las comunicaciones previas al ataque.

El fallido atentado contra la entonces vicepresidenta ocurrió el 2 de septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel, frente a su domicilio en Recoleta, le apuntó con una pistola Bersa calibre 32 y gatilló a pocos centímetros de su cabeza, aunque el arma no se disparó.

El intento de magnicidio marcó uno de los momentos más tensos de la política argentina reciente y generó una profunda conmoción social.