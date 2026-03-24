Día de la Memoria: las imágenes de la marcha a 50 años del último golpe de Estado

Los primeros manifestantes ya se encuentran en la plaza, y algunas agrupaciones como La Cámpora se dirigieron a la casa de Cristina Kirchner. El acto central se realizará a las 16:30.

Agrupaciones y organizaciones marchan por el 24 de marzo.

El acto central por el Día de la Memoria se desarrolla en la Plaza de Mayo en el marco del 50° aniversario del último golpe de Estado , en una jornada que reúne a miles de personas en el centro porteño. Marchan desde autoconvocados , hasta agrupaciones, organizaciones y sindicatos .

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A pocas horas del inicio del evento principal, el espacio frente a la Casa Rosada comienza a colmarse. Por la Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur circulan columnas constantes de manifestantes que llegan para decir presente en una movilización que crece minuto a minuto.

En el corazón de la convocatoria se repiten preguntas que atraviesan décadas: “¿Dónde están los desaparecidos? ”, “que digan dónde están”, “Nunca más” y “abran los archivos”.

El reclamo apunta a una deuda persistente del Estado argentino en torno al alcance del plan sistemático de secuestro, tortura, violación y desaparición forzada que comenzó hace medio siglo.

Mientras la Plaza se llena, se escuchan c onsignas, cánticos y mensajes que mezclan memoria, denuncia y exigencia de justicia.

Columnas, agrupaciones y recorridos

Las primeras columnas que partieron desde la exESMA ya se encuentran en la zona de San José 1111, en una parada previa vinculada al apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner. Desde allí, las agrupaciones continúan su recorrido hacia el punto central de la convocatoria.

La Cámpora encabeza una de las movilizaciones más visibles, mientras otras organizaciones políticas, sindicales y sociales avanzan desde distintos puntos de la Ciudad.

Marcha 24 de marzo día de la memoria 2026 La Cámpora se encuentra en San José 1111. Mariano Fuchila

Desde el mediodía, la Plaza y sus alrededores muestran un flujo constante de personas que se integran a la movilización.

Una jornada atravesada por la memoria colectiva

En distintos sectores, parlantes reproducen la Marcha Peronista, que algunos cantan mientras otros siguen avanzando entre las columnas. Al mismo tiempo, resuenan consignas como “¡¡¡30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre!!!”.

También se escuchan cánticos como “hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es militar” y “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

La escena combina generaciones: familias con niños pequeños, adultos mayores que llevan colgadas al cuello fotos en blanco y negro de sus familiares desaparecidos, y grupos de jóvenes que participan activamente de la jornada.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 11.56.39 AM Manifestantes ya dicen presente en el centro porteño. Mariano Fuchila

Muchos se detienen a tomar fotos frente a la Pirámide de Mayo, en una postal que sintetiza el carácter histórico de este 24 de marzo.

Horarios y concentraciones

El acto central está previsto para las 16:30, momento en el que se leerá el documento consensuado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos.

Desde las primeras horas del día, distintas organizaciones se concentran en puntos estratégicos:

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores se reúnen en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

y la se reúnen en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen. El Frente Renovador convoca en Avenida de Mayo y Tacuarí.

convoca en Avenida de Mayo y Tacuarí. La UCR cita a sus militantes en Alsina y Entre Ríos.

cita a sus militantes en Alsina y Entre Ríos. La Asociación Madres de Plaza de Mayo organiza un acto en la Casa de las Madres antes de movilizarse.

En paralelo, agrupaciones de izquierda como el Nuevo MAS, el PTS, el PO, el MST y Política Obrera también avanzan hacia la Plaza desde distintos puntos. La CGT, por su parte, se concentra en Diagonal Sur y Bolívar.

En este nuevo aniversario del golpe de Estado, la movilización no solo recuerda el pasado, sino que interpela el presente. La Plaza vuelve a convertirse en un espacio de encuentro, memoria y reclamo colectivo, en una jornada que sigue creciendo con el paso de las horas.

Imágenes de la marcha

24 de marzo 2026 Mariano Fuchila

Marcha 24 de marzo 2026 Mariano Fuchila

Marcha día de la memoria 24 de marzo 2026 Mariano Fuchila

Marcha 24 de marzo día de la memoria 2026 Mariano Fuchila

Marcha 24 de marzo día de la memoria 2026