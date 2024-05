Diana Mondino sobre el conflicto de Javier Milei con Pedro Sánchez: "No creo que haya sido un agravio a España"

La canciller Diana Mondino le bajó el tono al cruce diplomático entre el presidente Javier Milei y su par de España, Pedro Sánchez , luego de que el gobierno español retirara a su embajadora en Buenos Aires: "No creo que haya sido un agravio a España" .

"El conflicto con España no es algo que afecte el rumbo de la Argentina en los próximos 20 o 30 años, es un tema que me sorprendió porque no creo que haya sido un agravio a España".