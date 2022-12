Cruce de versiones sobre el escrache al fiscal Luciani

lo de fran restaurante.jpg

Escrache al fiscal Luciani en Mar del Plata: qué dijeron Abelenda y López

El hecho ocurrió el sábado en torno a las 22 en el restaurant Lo de Fran, situado sobre la Avenida de los Trabajadores al 100, de la ciudad de Mar del Plata donde el reconocido politólogo Artemio López y su mujer, la abogada Clara Abelenda, estaban cenando cuando ingresó Luciani, con otras cinco personas, y se sentaron a una mesa cercana.

La mujer de López expresó en voz audible "qué vergüenza", dan ganas de vomitar", dirigiéndose a Luciani, quien tomó su lugar, pidió una entrada junto con sus acompañantes y se dispuso a cenar.

"En Mar del Plata, no hubo un escrache de mi parte", relató este lunes Clara Abelenda en una entrevista a C5N. "Lo que fue ese episodio fue una violencia machista feroz por parte de un funcionario judicial", expresó la mujer, quien indicó que "hubo amenazas por parte del fiscal hacia mí", aseguró.

"Cuando lo vi se me vinieron a la cabeza las barbaridades que dijo de Cristina (Kirchner) y me dieron ganas de vomitar y lo dije en voz alta", expresó Abelenda, al dar su versión de los hechos. "De buena manera se le dije, quise hablar con él, no lo insulté", remarcó la abogada. "Se dio vuelta, se me viene encima y me dijo que a mí también me iban a juzgar', contó la mujer.

"Estaba muy nervioso, sacado totalmente", dijo Clara Abelenda sobre Diego Luciani. "Uno de los que estaba con él me agarró del brazo y los guardias lo sacaron a Luciani", agregó, y aclaró: "No le pegué a Luciani".

Este martes, Artemio López habló en una entrevista con Radio Urbana y reforzó la versión de Abelenda: "Acá lo único que hubo es un intento de agresión y de violencia de género por parte del fiscal que se acercó a mi mujer", aseguró.

"Le gritó que iba a ser juzgada, no sabemos por qué causa y por qué. Con un tono realmente notable de mucha agresión", relató López. "La apretó del brazo de manera muy fuerte, varios comensales saltaron a los gritos para parar esa escena tremenda", señaló.

La respuesta del fiscal Diego Luciani tras el escrache

En las últimas horas, el fiscal Diego Luciani compartió su versión de los hechos. “Fui a comer con dos parejas al restaurante Lo de Fran, como cada vez que visitamos Mar del Plata. Habían tardado en hacernos pasar, a pesar de que teníamos una reserva y de que había una mesa de seis disponible”, relató el fiscal, según allegados.

“Cuando entramos, una señora de camisa verde que estaba sentada en una mesa de al lado se dio vuelta y me dijo: ‘Venir acá... qué ganas de vomitar. Venir acá.... me das asco...’. En ese momento dudé de irme, pero decidimos comer igual”, continuó el fiscal.

“Al instante, el mozo que nos atendía (parecía un encargado del lugar) iba a charlar a la mesa de esta señora y su pareja, que casualmente era Artemio López. Se reían y parecía que eran clientes muy habituales y que estaban muy cómodos (de locales). Además, me llamó la atención que la pareja de la mujer empezó a escribir en su celular y a grabar audios (decía muchas malas palabras, un maleducado)”, añadió.

La versión de Luciani coincide con lo que señalaron otros testigos y el dueño del restaurante Lo de Fran, y contradice con lo que relató Artemio López.

La versión del dueño del restaurante

Este lunes también habló el dueño del restaurante marplatense Lo de Fran, en una entrevista en LN+. Francisco Rosat repudió “todo tipo de violencia verbal y/o física” y detalló que todo comenzó cuando Luciani llegó a comer con un grupo de amigos “como un cliente más”.

Describió la situación como “inapropiada” y explicó que “cuando se sentó (Diego) Luciani no sabíamos quién era él, ni quién era Artemio López”, aseguró, y siguió: “La que empezó a hacer comentarios en voz alta fue la mujer”.

De acuerdo a los relatos de los testigos del hecho, el episodio se volvió tenso cuando Luciani reaccionó a una exclamación de la acompañante de López, quien le espetó: "A vos te va a juzgar la historia".