La Ciudad elimina 359 cargos gerenciales y tiene la planta administrativa más baja de los últimos 10 años + Agregar ámbito en









El gobierno de Jorge Macri anunció la eliminación de 359 cargos jerárquicos, una reducción superior al 20% de la estructura gerencial. Asegura que la medida fue posible por la digitalización de trámites y que la planta administrativa alcanzó su nivel más bajo en una década.

El Gobierno porteño sostiene que la reorganización busca modernizar la administración pública y reducir el peso del gasto en personal dentro del presupuesto.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este viernes la eliminación de 359 cargos gerenciales, una reducción que representa más del 20% de la estructura jerárquica del Ejecutivo porteño. La decisión forma parte de la reforma administrativa que impulsa la gestión de Jorge Macri, con el objetivo de reducir el tamaño del Estado y modernizar su funcionamiento.

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Desde la administración porteña explicaron que la digitalización y modernización de los trámites permitió rediseñar el esquema organizativo y prescindir de una parte de la estructura gerencial.

Por su parte, el jefe de Gobierno defendió la medida y destacó el recorte de personal concretado desde el inicio de su gestión.

"Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden", sostuvo Macri.

Eliminamos 359 cargos gerenciales.



Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años.



La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo.



Esto también es… — Jorge Macri (@jorgemacri) July 17, 2026 La Ciudad asegura que redujo el gasto en personal y reorganizó su estructura La reducción de cargos no es la primera medida adoptada por la gestión porteña. Previamente, el Ejecutivo había congelado ingresos, impulsado planes de retiro voluntario, optimizado las dotaciones e implementado un nuevo sistema de evaluación de desempeño para el personal.

Según datos oficiales, durante la actual gestión la planta administrativa se redujo un 15%, con 8.954 empleados menos, lo que llevó a la Ciudad a registrar la menor cantidad de trabajadores estatales desde 2015. En paralelo, el Gobierno destacó que el gasto en remuneraciones pasó de representar el 44% del presupuesto porteño en 2023 al 41% en la actualidad, como parte de la estrategia para mejorar la eficiencia del Estado. Dentro de ese proceso de reorganización también se impulsaron políticas de capacitación para el personal. Más de 15.000 agentes que trabajan en la vía pública —entre policías, agentes de tránsito, personal de prevención e inspectores— recibieron formación durante 2025 y lo que va de 2026 para mejorar la atención a los vecinos. Además, la Ciudad puso en marcha el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), destinado a jerarquizar y fortalecer el desarrollo de los empleados públicos con perfiles técnicos, del que actualmente participan 1.326 trabajadores.