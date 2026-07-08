El Gobierno reúne a la mesa política para coordinar la agenda legislativa del segundo semestre Por Cecilia Camarano + Agregar ámbito en









Karina Milei encabezará este miércoles un nuevo encuentro con los principales referentes del oficialismo en la Casa Rosada. La reforma electoral, las iniciativas pendientes para el Congreso y la estrategia política de cara a la segunda mitad del año estarán entre los ejes de la reunión.

La mesa política vuelve a reunirse este miérrcoles. Presidencia

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este miércoles desde las 17 en Casa Rosada, con una agenda enfocada en la coordinación de la estrategia legislativa para el segundo semestre y en el seguimiento de las principales reformas que el Poder Ejecutivo busca impulsar en el Congreso.

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El encuentro había sido previsto originalmente para el martes, pero fue reprogramado debido al partido que la Selección argentina disputó contra Egipto en el Mundial 2026. La modificación del cronograma no alteró el contenido de una agenda que el Gobierno considera prioritaria para ordenar el frente parlamentario antes del receso invernal.

La reunión estará encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien consolidó su rol como principal articuladora política del oficialismo. También será la primera reunión de Diego Santilli en su nuevo rol de jefe de Gabinete. Se espera que participen, además, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich, el subsecretario de presidencia Eduardo Menem, el asesor Santiago Caputo y el enlace con el Congreso, Ignacio Devitt. También asistirá Fabián Fernández, el secretario de Comunicación.

Javier y Karina Milei junto a Diego Santilli. El Gobierno reactiva la mesa política para definir las reformas que enviará al Congreso Entre los principales temas aparecerá el paquete de reformas políticas que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso en las próximas semanas. El oficialismo busca acelerar las conversaciones con los bloques dialoguistas para reunir los apoyos necesarios y avanzar con iniciativas que considera centrales para la segunda mitad del mandato.

En ese esquema, uno de los ejes será la reforma electoral. El Gobierno trabaja sobre modificaciones que incluyen la eliminación de las PASO y la adaptación del sistema electoral al nuevo esquema de Boleta Única de Papel. Como contó este medio, en Balcarce 50 afinan un proyecto para habilitar un nuevo esquema de adhesión de listas legislativas a una misma candidatura presidencial, adaptado a la BUP.

Entre las iniciativas que el Gobierno pretende impulsar figura además una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto buscará fortalecer la autonomía de la autoridad monetaria y prohibir de manera expresa el financiamiento del Tesoro mediante emisión. En una entrevista concedida este miércoles, el presidente Javier Milei anticipó que la iniciativa apunta a "cambiar la decadencia argentina desde las instituciones" y sostuvo que la nueva normativa impedirá que el Banco Central vuelva a asistir al fisco. Lule Menem, uno de los principales artífices de la reforma electoral. La coordinación legislativa cobra especial relevancia porque el oficialismo buscará imprimirle mayor ritmo a la actividad parlamentaria luego de varios meses atravesados por negociaciones complejas y proyectos demorados. El encuentro también tendrá lugar en la antesala del viaje del presidente Javier Milei a Tucumán para participar de las actividades por el Día de la Independencia. Al día siguiente, el jefe de Estado y su Gabinete participarán del Tedeum en la Catedral metropolitana. Con este esquema, el Ejecutivo apuesta a que la mesa política vuelva a convertirse en el principal espacio de definición de la estrategia oficialista. En un semestre atravesado por la discusión de reformas estructurales y la preparación del calendario electoral, el Gobierno considera que la coordinación entre sus principales dirigentes será una pieza clave para sostener la iniciativa política y evitar descoordinaciones entre las distintas terminales del oficialismo.