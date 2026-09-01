Una comitiva de diputados se reunió con el canciller de Brasil para reactivar el diálogo bilateral

El diputado Germán Martínez encabezó junto a legisladores de distintos bloques un encuentro con Mauro Vieira en medio del conflicto entre Milei y Lula.

Una comitiva de diputados nacionales de distintos bloques se reunió este miércoles en Itamaraty , sede de la Cancillería brasileña, con el canciller de Brasil , Mauro Vieira , en el marco del viaje a Brasilia que impulsan los legisladores para reactivar el diálogo bilateral en medio de la tensión entre Javier Milei y Lula da Silva .

El diputado Germán Martínez , de Unión por la Patria , difundió el encuentro, que duró 45 minutos, a través de su cuenta de X: "Diputados de diversos bloques nos reunimos en Itamaraty con el Canciller de Brasil Mauro Vieira. Nuestro mensaje fue claro: la relación con Brasil es mucho más importante y estratégica que cualquier episodio circunstancial. Del lado brasileño hay voluntad para normalizarla. Del lado nuestro, también".

La delegación estuvo integrada, además de Martínez, por Nicolás Massot (Encuentro Federal), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), Martín Lousteau y Esteban Paulón (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) y Eduardo Falcone (MID). El PRO y la UCR no participaron del viaje.

Diputados de diversos bloques nos reunimos en Itamaraty con el Canciller de Brasil Mauro Vieira. Nuestro mensaje fue claro: la relación con Brasil es mucho más importante y estratégica que cualquier episodio circunstancial. Del lado brasileño hay voluntad para normalizarla.… pic.twitter.com/uiLvhjcsYj

La agenda en Brasil también incluyó un encuentro en el Palacio do Planalto , sede de la Presidencia brasileña, con el secretario general de Relaciones Institucionales, José Guimarães , y reuniones en el Senado , con la comisión de Relaciones Exteriores y Defensa y el Grupo Parlamentario Brasil-Argentina , ambos encabezados por el senador Nelsinho Trad .

Massot, impulsor de la iniciativa, había definido el objetivo del viaje como "intentar establecer un canal de diplomacia parlamentaria paralelo al oficial, que se ha degradado o suspendido". El diputado sostuvo además que "no hay ningún mandato electoral que le permita al Poder Ejecutivo llevarse puestos 40 años de relaciones bilaterales estratégicas " y remarcó que "la política exterior de un país no puede depender de las afinidades personales" de su presidente.

En la misma línea, Falcone destacó que "Argentina y Brasil tienen una relación estratégica que trasciende a los gobiernos y a las diferencias coyunturales", mientras que Tolosa Paz explicó que "la idea es reestablecer un vínculo dañado por las pésimas e inéditas conductas de Milei", con la expectativa de que sea "el primer paso, para luego recibirlos a ellos acá".

Los cruces entre Javier Milei y Lula que profundizaron la tensión bilateral

El viaje se dio después de una nueva escalada en la relación entre ambos mandatarios. El episodio más reciente ocurrió el 25 de julio, cuando Milei participó de un acto de campaña en San Pablo para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro y calificó a Lula como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de referirse al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes como "basura calva".

El 3 de agosto, el Presidente volvió a apuntar contra su par: "Lula es un ladrón, es corrupto, y lo liberaron por una falla en el procedimiento".

Como respuesta, Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, redujo su representación diplomática a nivel comercial y postergó de manera indefinida su regreso al país. El conflicto también tuvo repercusiones en el Congreso argentino, donde sectores opositores presentaron proyectos para repudiar las declaraciones presidenciales, impulsar la conformación de la Bicameral de Integración Bilateral y Cooperación e interpelar al canciller Pablo Quirno por las consecuencias diplomáticas y comerciales del episodio.