Los libertarios cambian estrategia en Diputados: se suben a la agenda opositora y dan la discusión

En lugar de guardar silencio, el oficialismo en la Cámara baja habilita el debate de dos proyectos que incomodan a la Casa Rosada: el endeudamiento familiar y la prórroga a la emergencia en Discapacidad y empujará sus propios proyectos para sumarse a la discusión.

La Libertad Avanza cambia de estrategia en el Congreso . Mientras el presidente Javier Milei se muestra reacio a claudicar frente a los temas que impulsa la oposición, en la Cámara de Diputados, el oficialismo no solo habilita el debate de dos proyectos que incomodan a la Casa Rosada : el endeudamiento familiar y la prórroga a la emergencia en Discapacidad, sino que empujará sus propios proyectos para sumarse a la discusión . Buscan evitar que los bloques opositores controlen la agenda parlamentaria y, por lo bajo, reconocen que hay problemas "comunicacionales y de respuesta" en torno a la morosidad que afecta a cerca de 6 millones de personas.

Milei insiste en morir con las botas puestas en cada discurso que da, ya sea en público o en privado: “No hay ningún problema con el endeudamiento en la Argentina” . El mandatario asegura que los morosos también son aquellos que, durante el Mundial, compraron televisores o que apostaron de forma online durante la Copa del Mundo.

La oposición, en cambio, desde que comenzó el año hizo del tema su bandera . Y, en la última sesión, demostró que tiene los votos para emplazar a las comisiones a las que se les giraron los casi 50 proyectos provenientes de distintas bancadas y así poner en marcha el debate para llevarlo al recinto.

Por eso mismo, convocó a una sesión para este miércoles, que tiene ese objetivo: forzar a los libertarios a debatir el tema en comisión. Lo mismo ocurrió en esa sesión con la prórroga a la Emergencia en Discapacidad: también están los votos asegurados para avanzar con su tratamiento en ese ámbito.

A diferencia del año pasado, cuando la oposición se valió de ese mecanismo para avanzar con leyes como Emergencia en Discapacidad, Financiamiento Universitario, Reforma Previsional y Emergencia para el Garrahan, y el oficialismo se corría de la discusión, ahora apela a otra estrategia . Incluso cuando desde diciembre, La Libertad Avanza tiene el tercio más que garantizado en caso de que Milei vete las leyes y el Congreso intente insistir con ellas.

La Libertad Avanza se sube a la agenda opositora

Este martes, el oficialismo de la Cámara baja reunió a las comisiones de Finanzas por un lado y de Discapacidad por el otro. Llevó invitados y le ofreció a la oposición un esquema de trabajo, con fecha de firma de dictamen incluido. La propuesta busca desactivar la sesión del miércoles en la que los opositores, además de ponerle fecha de tratamiento en comisión a ambos temas, fijarán calendario para la firma de los dictámenes.

Los diputados de la oposición rechazaron el convite. “El espíritu de la sesión del 9 de septiembre está intacto. Está claro que el tema del sobreendeudamiento no tiene dueño y que requiere coordinación y una respuesta. Pero hay una urgencia que es transversal. Es difícil no pensar que esta Comisión de Finanzas se utiliza como un mecanismo de dilación. Hace una semana nos dijeron que no cuando planteamos una moción en el recinto”, escribió Pablo Juliano, diputado de Provincias Unidas en su cuenta de Twitter. Esa fue la respuesta que dio en el marco de la comisión. Y así será: el 9 los opositores irán al recinto.

No le tomen el pelo a la gente que está empeñada



El espíritu de la sesión del 9 de septiembre está intacto. Está claro que el tema del sobreendeudamiento no tiene dueño y que requiere coordinación y una respuesta. Pero hay una urgencia que es transversal. Es difícil no pensar… pic.twitter.com/XFQOFmDs1N — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) September 2, 2026

Pero por primera vez La Libertad Avanza no solo se compromete a habilitar un tema espinoso, ponerle fecha a la firma del dictamen (con unificación de giros incluido para que todos los textos pasen por las mismas comisiones), sino que presentaría sus propios proyectos. Toda una novedad. LLA no dejará que la oposición controle la agenda del Congreso: darán su versión sobre ambos temas.

En el caso de endeudamiento familiar, fue la diputada Silvana Giudici la que lo anticipó en comisión. En diálogo con este medio, la bullrichista se encargó de aclarar que impulsarán su propia iniciativa porque en La Libertad Avanza “no acordamos con la mayoría de los 45 proyectos en estado parlamentario”.

Dicho esto, la libertaria añadió: “Sin embargo, hay algunas iniciativas en materia de información al consumidor y transparencia de composición de tasas y costos financieros que estamos trabajando”. A esto se le suma que tienen en el radar “alguna propuesta respecto a educación financiera y otras sobre fraude financiero”. “Después veremos cuál es la propuesta definitiva”, dijo a este medio.

Por lo bajo, fuentes libertarias reconocen que “hay un problema comunicacional y de respuesta” por parte del oficialismo ante un tema que devino en cerca de 6 millones de morosos.

Silvana Giudici anticipó que LLA presentará un proyecto vinculado al endeudamiento familiar.

Si bien en el partido violeta sostienen que el Estado no debe involucrarse en el tema “porque el problema termina arreglándose solo” (los propios bancos y aplicaciones empiezan a refinanciar, dicen), reconocen que pueden impulsar, desde el Congreso, “reglas claras o información más transparente” para los consumidores.

De ninguna manera, se encargaron de aclarar, esto significa que el bloque oficialista impulse un proyecto que implique “tocar contratos entre privados, que generen déficit fiscal o que impliquen estatizar una deuda o destinar subsidios”.

Una postura similar tomaron los libertarios en torno a la Emergencia en Discapacidad luego de que la oposición, con el peronista Juan Marino a la cabeza, presentara un proyecto para prorrogarla por un año más (diciembre del ‘27).

El argumento de la oposición se basa en que el gobierno de Javier Milei no cumple con la iniciativa que fue impulsada el año pasado e insistida tras el veto presidencial. Y, finalmente, judicializada por el propio Gobierno.

“Hay un fallo de la Cámara Federal de San Martín que le da la razón al Gobierno. La ley de Emergencia en Discapacidad está cumplida”, recalcó Giudici. Así y todo, durante la comisión de Discapacidad, el oficialismo no descartó impulsar un proyecto propio. “Veremos”, dijeron en el bloque oficialista.

“Vamos a trabajar en un despacho, tenemos distintos aliados especialistas en discapacidad y constitucionalistas. Vamos a analizar el tema”, respondió la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado a Ámbito.

El show debe continuar

En las filas libertarias hay desconcierto. Pese a que le garantizaron a la oposición el debate de ambos temas en comisión, con fecha de dictamen garantizada, mantienen en pie la sesión del miércoles.

“¿Para qué van a hacer la sesión si ya les ofrecimos un cronograma? Lo que voten deviene en abstracto”, planteó Rodríguez Machado. El asunto es que la campaña ya está en marcha y la oposición no desaprovechará la oportunidad de abrir el recinto para pegarle a Milei con dos temas que lo incomodan y en un momento en el que las encuestas le juegan una mala pasada.

En otras palabras, the show must go on.