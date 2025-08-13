Diputados dictaminó el proyecto de gobernadores para redistribuir el impuesto a los combustibles

La propuesta que llega con media sanción en el Senado elimina fideicomisos y le otorga mayor incidencia en la recaudación a las provincias.

En medio de los reclamos provinciales que apuntan a conseguir una mejor redistribución del impuesto a los combustibles para destinar fondos a la obra pública , la oposición en Diputados dictaminó otro de los proyectos impulsados por los gobernadores que, de aprobarse en sesión, se convertirá en ley.

El plenario tuvo lugar en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía y Combustibles, con el objetivo de tratar el proyecto que alcanzó media sanción en el Senado con una lapidaria diferencia: 56 votos favor y 1 en contra . En detalle, elimina tres fideicomisos y tres fondos , además de darle una mayor incidencia a las provincias en la recaudación del impuesto a los combustibles, que pasarán de recibir un 25,47% a alcanzar el 57,02% de lo recaudado.

La iniciativa acompaña a otro proyecto impulsado por los gobernadores que obliga a distribuir -con el criterio de la Ley de Coparticipación Federal- el reparto automático a las provincias del 1% los ATN : este mismo miércoles, esa propuesta obtuvo dictamen mayoritario en plenario de Diputados. En términos de obra pública, la misma Cámara rechazó en la última sesión el decreto 461/2025 la disolución de la Vialidad Nacional , que atraviesa un proceso judicial por la misma causa.

El dictamen de mayoría recibió 46 respaldos de miembros de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Hubo otros dos proyectos de minoría: uno del oficialismo y otro del Frente de Izquierda.

El proyecto dictaminado por la mayoría elimina tres fideicomisos (de Infraestructura Hídrica; Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado, estos últimos dos con mucha pertinencia en obra pública) y tres fondos (Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; Nacional de la Vivienda).

En ese marco, fija una mayor participación en la distribución del impuesto a los combustibles (hasta un 0,5% del PBI), pero no que esa suma vaya a destinarse al reacondicionamiento de caminos. En este momento, las provincias reciben 25,47% (que, en simultáneo, se distribuían un 10,4% al Tesoro local y un 15,07% al Fondo Nacional de Vivienda). Esa suma pasará a ser del 57,02% de libre disponibilidad de aprobarse la ley, más un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

El principal eje de debate es la libre disponibilidad que tienen los distritos sobre los fondos, que podrían ser destinados a gastos comunes. "Hubiese puesto un artículo que especifique eso. Pero la realidad es que hoy por hoy las provincias se están haciendo cargo de todo: vivienda, obras viales y urbanización", señaló a este medio un miembro del bloque de Encuentro Federal, que apoyó el proyecto.

Germán Martínez Diego Santilli Germán Martínez y Diego Santilli discuten durante el plenario. Mariano Fuchila

El dictamen minoritario del Frente de Izquierda elimina esa aleatoriedad y también establece el blindaje de los puestos de trabajo de los vinculados a los fideicomisos. Por su parte, otro dictamen del PRO, La Libertad Avanza y radicales aliados al Gobierno redistribuye con otro esquema los fondos, incrementando el porcentaje para los gobernadores pero en menor medida que el planteado por la oposición: Nación recibiría más del 30%, mientras que las provincias promediarían el 40%. "Establecimos sumas justas para los gobernadores", explicaron.