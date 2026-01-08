El sentido mensaje de Cristina Kirchner al militante fallecido frente a su casa: "Gracias por el acompañamiento" + Seguir en









La exmandataria escribió un posteo sobre la muerte de Adrián Cherasco, embestido por un vehículo frente al departamento de San José 1111. "Estoy segura que Dios y la Virgen te tienen a su lado y que podrás descansar en paz", dijo.

El vehículo se incrustó frente al bar que se encuentra en una de las esquinas de San José y Humberto I.

En una publicación en redes sociales, Cristina Kirchner escribió un sentido mensaje por la muerte de Adrián Cherasco, el militante que falleció este miércoles luego de que un vehículo lo embistiera frente al departamento donde la exmandataria transita la prisión domiciliaria. "Gracias por estos meses de acompañamiento y vigilia", expresó.

"Ayer por la mañana el chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones de San José 1111. Un choque, dije, y veo que Diego sale corriendo escaleras abajo", relató la exjefa de Estado sobre la reacción propia ante el hecho y la de su custodio, Diego Carbone. Tras asomarse al ventanal, observó: "Veo el taxi incrustado contra la persiana del bar de enfrente y un hombre que grita con desesperación, intentando manipular el volante del auto para sacarlo de la vereda y bajarlo a la calle".

A continuación, luego de que el hombre lograra manipular el volante, la expresidenta vio a una persona de espaldas "absolutamente inmóvil". "Lo veo a Diego en la calle a los gritos pidiendo una ambulancia. La calle se llenó de patrulleros hasta que, finalmente, llegó primero un médico en una moto y más tarde el resto del personal de salud", prosiguió.

Un choque, dije, y veo que Diego sale corriendo escaleras abajo. Me asomo a uno de los ventanales y veo un taxi incrustado contra la persiana del bar de… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 8, 2026 La persona en cuestión era el militante. "Hoy me contaron que el cuerpo inmóvil para siempre era el de Adrián Cherasco. Me dijeron que tenía 39 años y que siempre venía desde su provincia, Córdoba, para hacer vigilias mirando mi balcón. Supe que había terminado hacía muy poco el secundario y que los militantes le habían puesto de apodo 'Córdoba'", contó Cristina.

Conmocionada por lo ocurrido, continuó con su mensaje. "Me cuesta mucho escribir estas líneas, me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte. ¿Será un signo de la época que nos toca vivir?", dijo.

Sobre el final, aprovechó para agradecer a Cherasco por su apoyo durante este tiempo. "En tiempos de algunas ingratitudes y olvidos convenientes, gracias Adrián “Córdoba” por estos meses de acompañamiento y vigilia en San José 1111. Estoy segura que Dios y la Virgen te tienen a su lado y que podrás descansar en paz", cerró. Persecución, choque y muerte frente a la casa de Cristina Kirchner El hecho relatado por la exmandataria sucedió este miércoles cerca de las 11, cuando personal de la Policía de la Ciudad detectó en el barrio porteño de San Telmo una moto sin patente, por lo que emitió la orden de detención. El motociclista se dio a la fuga, dando inicio a una persecución. El raid concluyó en el cruce de las calles Humberto I y San José, esquina de la casa de Cristina. Allí, la moto chocó con un taxi. El impacto provocó que el vehículo se subiera a la vereda y atropelle a dos transeúntes, uno de ellos Cherasco, quien falleció en el lugar como consecuencia de las heridas, mientras que el otro fue trasladado por el SAME. Finalmente el motociclista fue detenido y, entre sus pertenencias, hallaron una chapa patente con pedido de secuestro.