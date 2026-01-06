La crisis de Venezuela se hace eco en el Congreso y divide aguas: chicanas en redes y proyectos cruzados

En medio del parate legislativo, diputados y senadores se mantienen activos por la captura de Nicolás Maduro. Los diferentes bloques expresaron sus posturas, emitieron comunicados y presentaron proyectos. Dos diputados de la oposición presionan para que el tema se introduzca en la primera sesión que celebre la Cámara baja.

Con diferentes miradas y hasta con cruces por redes sociales, la captura de Nicolás Maduro se hizo eco en el Congreso en medio del parate legislativo. El tema divide aguas, y no solo entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza . Un sector de la oposición le reclama al oficialismo no hacer hincapié en la liberación de los presos políticos: pedirán que el tema se trate en la próxima sesión.

La crisis que atraviesa Venezuela generó otra grieta en la política local . El Congreso no es la excepción. Una de las voces más activas fue, precisamente, la senadora y presidenta de la bancada oficialista, Patricia Bullrich . La exministra de Seguridad se convirtió en la voz cantante del tema, y se encargó de cruzar a referentes de otros espacios políticos que no avalaron de lleno el accionar de Donald Trump. Disparó, por caso, contra el actual legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta y contra el gobernador Axel Kicillof.

Pero más allá de los cruces personales, diferentes bancadas que tienen lugar en el Congreso presentaron comunicados y proyectos para sentar su postura. El peronismo sacó un comunicado conjunto (diputados y senadores) condenando la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela , y la captura del ahora expresidente Nicolás Maduro.

“ La Argentina debe sostener una política exterior basada en la defensa de la paz , el multilateralismo, el principio de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la protección irrestricta de la soberanía y la integridad territorial de los Estados de la región”, dice el texto.

El FIT fue más contundente . Marchó, pidió por la liberación de Maduro y repudió “el ataque imperialista de Estados Unidos contra Venezuela”.

Más cruces en redes por Venezuela

Mientras que el FIT y el peronismo pusieron el ojo en Maduro, la soberanía de Venezuela y la avanzada por parte de los Estados Unidos, La Libertad Avanza expresó su apoyo incondicional a Trump.

La bancada que lidera Gabriel Bornoroni presentó un proyecto de declaración en el que expresan su respaldo “absoluto” a la aprehensión del dictador Nicolás Maduro. El texto define a la aprehensión de Maduro y la primera dama como un “paso significativo hacia el restablecimiento del orden democrático, el respeto por los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela”.

El Congreso Argentino, se expresará en consonancia con la política exterior del gobierno y la posición del Presidente @JMilei. El bloque @LLA_Diputados ratifica el respaldo absoluto a la aprehensión de Maduro, como vía para la restitución de la vigencia de los derechos humanos,… pic.twitter.com/XhuRoH9dsg — Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) January 5, 2026

Entre los fundamentos del texto libertario (que no se vota en el recinto), se destaca que toda acción que cese “prácticas autoritarias, la restauración de la legalidad constitucional y la protección de las vidas humanas merece ser ponderada por los representantes del pueblo”.

También alude a que la detención de Maduro resulta una “oportunidad inigualable para la recuperación de la democracia, la reposición del legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024 Edmundo González Urrutia, para la liberación de todos los presos políticos en el poder del régimen y para dar la posibilidad a los millones de exiliados por el mundo a regresar a su patria”.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, salió al cruce de Silvana Giudici, diputada libertaria, cuando esta subió el texto a sus redes sociales. “Se olvidaron un párrafo sobre la liberación inmediata de los presos políticos, el respeto a la soberanía popular expresada por el pueblo venezolano, garantías de transición democrática y por Edmundo González Urrutia y Corina Machado”, sentenció el "lilito".

La bullrichista recogió el guante. “Innecesaria tu acotación”, le dijo a Ferraro. Y le recordó que en 2009 fue a la cárcel de Yare, en Caracas, para “exigirle a Hugo Chávez que libere a los presos políticos”. Y acotó: “No chicanees con esto porque sabes de mi lucha por los derechos humanos y restitución de la democracia en Venezuela”.

“Por eso mismo, y porque no lo desconozco”, le respondió el “lilito”. Y remató: “Hay cosas que creo que no se pueden omitir. Hay formas en la práctica parlamentaria que podrían expresarse como exhortar, anhelar, etc.”. En concreto, Ferraro hizo foco en que todo lo aludido a los presos políticos, soberanía del pueblo y garantías para la transición democrática no se encuentra en el texto, sino en los fundamentos del mismo.

Horas después de ese cruce, Ferraro, junto con la radical Karina Banfi –que hoy integra Las Fuerzas del Cambio, interbloque donde también convive el PRO, el MID y la UCR– presentaron un proyecto de declaración. En él se exhorta a “al gobierno ilegítimo, a cargo de Delcy Rodríguez, a liberar de manera inmediata a todos los presos políticos”.

Según detalló Ferraro en su cuenta de Twitter, “hoy en Venezuela hay más de 1.000 personas privadas de su libertad por razones políticas, entre ellas muchas en situación de desaparición forzada. El gendarme argentino Nahuel Gallo es uno de ellos”.

Venezuela: los pasos a seguir

Según pudo saber Ámbito, las intenciones de Ferraro y Banfi son tratar este proyecto en la primera sesión que se celebre en Diputados, aun si esta se produce en extraordinarias. Por tratarse de un texto de declaración, no requiere del visto bueno del Poder Ejecutivo (tal cual ocurre con los proyectos de ley en sesiones extraordinarias).

Una posibilidad es que, cuando el oficialismo convoque a sesión para avanzar con la sanción de leyes como la reforma laboral, pidan un apartamiento de reglamento, para tratarlo en el recinto. Si el propio oficialismo incluye su proyecto en el temario, harán fuerza para colar el suyo.

¡LIBÉRENLOS YA!



Hoy en Venezuela hay más de 1.000 personas privadas de su libertad por razones políticas, entre ellas muchas en situación de desaparición forzada. El gendarme argentino Nahuel Gallo es uno de ellos.



Junto a @KBanfi presentamos un proyecto de declaración… pic.twitter.com/qeMQxsteS7 — maxi ferraro (@maxiferraro) January 6, 2026

Los autores del texto se preguntan qué hará Unión por la Patria: ¿acompañará un pronunciamiento que exige la liberación de presos políticos? El día que el tema se trate en el recinto, promete fuertes discusiones y pase de facturas.

Se trata de un tema que no solo enfrenta a los bloques, sino que se mantienen diferencias dentro de Unión por la Patria. El Frente Renovador de Sergio Massa, por caso, hace tiempo se refiere al régimen de Maduro como una dictadura. No así el resto de los sectores.

Es más, a diferencia de Cristina Kirchner, el tigrense no se pronunció. Aunque, su partido sí emitió un comunicado en el que se recalca: “El futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos, sin injerencias externas y con plenas garantías democráticas”.