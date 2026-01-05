Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, reeligió al frente del Parlamento de Venezuela y pidió por la liberación de Nicolás Maduro

La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, lo ratificó como presidente del Poder Legislativo en la apertura del período 2026-2031, con discursos que denunciaron un “secuestro” y exigieron el regreso de Maduro y Cilia Flores.

En una sesión marcada por la captura de Nicolás Maduro y el nuevo escenario de poder en Venezuela , la Asamblea Nacional reeligió este lunes a Jorge Rodríguez como presidente del Parlamento. El acto inaugural combinó formalidades institucionales, fuertes denuncias contra Estados Unidos y una reafirmación del liderazgo chavista, bajo la conducción interina de Delcy Rodríguez .

La reelección de Rodríguez , hermano de la presidenta interina , fue aprobada por mayoría determinante en un Parlamento dominado por el oficialismo.

“ Evidente y determinante mayoría, queda aprobada ”, proclamó Fernando Soto Rojas , diputado de mayor edad, quien presidió el inicio de la sesión conforme al reglamento interno.

Tras jurar su cargo, Rodríguez dejó clara la prioridad política de la nueva legislatura: “ Mi función principal será recurrir a todos los procedimientos, tribunas y espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro ”, afirmó, al reafirmar su rol como principal negociador del gobierno y referente central del chavismo.

La sesión correspondió a la inauguración del período legislativo 2026-2031 , posterior a las elecciones del 25 de mayo , y estuvo atravesada por el impacto del operativo estadounidense del 3 de enero , en el que Maduro fue detenido en Caracas.

En su discurso inicial, Soto Rojas calificó el hecho como un “secuestro” producto de un “ataque bárbaro y cobarde, de corte fascista por el imperialismo yanqui”, y recordó que el Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como jefa del Ejecutivo por 90 días.

Luego de la apertura, los 284 diputados electos prestaron juramento individual. El momento de mayor carga simbólica se produjo al mencionarse a Cilia Flores, diputada y esposa de Maduro, detenida en Estados Unidos. Su escaño vacío fue ovacionado por el recinto, mientras los 283 legisladores presentes completaron el trámite formal.

Durante el debate tomó la palabra Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, quien volvió a denunciar la detención de sus padres como un secuestro. “Hoy me toca hablar y no es fácil hacerlo en estas horas”, expresó, al definir a Maduro como presidente, padre y trabajador, y a Flores como una profesional del derecho íntegra, con una extensa trayectoria académica y judicial.

La jornada concluyó con la confirmación de Jorge Rodríguez al frente del Poder Legislativo, cargo que ya había ejercido entre 2021 y 2025, en una señal de continuidad política y alineamiento pleno entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo interino, en medio de un escenario de máxima tensión interna e internacional.