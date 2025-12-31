Insólito: depositan $700 mil "por error" a empleados del Estado que cobran sueldos en el Banco Nación

Los trabajadores de la Cámara de Diputados, del Poder Judicial de la Nación y de otras dependencias nacionales, recibieron ingresos bajo el ítem "Rendición en pesos". Los gremios y las autoridades pusieron en alerta a quienes percibieron el dinero para que no lo utilicen.

La equivocación del Banco Nación no solo ocurrió en el Congreso. También se replicó en otras dependencias del Estado, como el Servicio Penitenciario.

Un error del Banco Nación generó sorpresa entre los empleados de distintas dependencias del Estado nacional . En las últimas horas recibieron en sus cuentas bancarias un desembolso inesperado que, en muchos casos, llegaba hasta los $699.177,82. Las autoridades parlamentarias advertidas de lo ocurrido, difundieron un mensaje interno para pedir que no hagan uso del dinero.

El ingreso figuraba bajo el ítem “Rendición en pesos” . En algunos casos, por ejemplo los trabajadores de la Cámara de Diputados, lo interpretaron como un bono sorpresivo de fin de año que no había sido anunciado previamente por el sindicato. Sin embargo, rápidamente comenzaron a consultar y descubrieron que era una equivocación.

Los mensajes internos que comenzaron a circular entre los empleados llegaron hasta las autoridades de Diputados, que optaron por transmitir un comunicado breve por Whatsapp a través del cual se informaba que en las cuentas bancarias había “un depósito a favor” de $699.177,82, pero aclararon que se trataba de un “error bancario”.

“Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan ”, continuaba la comunicación. Y cerraban con un pedido: “Avisen / reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”.

El hecho se replicó también entre trabajadores del Poder Judicial de la Nación. El Sindicato de Empleados de la Justicia (UEJN) pidieron “No disponer de los fondos” ya que “todo indica que se trata de un error del BNA”.

Además, explicaron que el riesgo de hacer uso del dinero es quedarse con saldo negativo y que empiece a correr el cobro de intereses por hacer uso de fondos descubiertos. “Al revertirse el movimiento, si el dinero no está en cuenta, se puede generar un descubierto con intereses automáticos contra el/la titular”, informaron.

Recientemente, los trabajadores del Congreso habían cobrado un bono junto con el aguinaldo. El monto oscilaba entre los $150 mil y los $300 mil, dependiendo de la categoría del empleado, por lo que el dinero depositado este miércoles llamó la atención para más de uno. Asimismo, ayer habían cobrado sus haberes de enero por ser el último día hábil del mes de diciembre.

El error no incluyó a los legisladores, dado que sus ingresos se liquidan de forma separada a los de la planta de empleados. Sin embargo, según cita el mismo portal, hubo empleados que recibieron montos en dólares que oscilaron entre u$s6 y u$s290.

El diputado santafesino Esteban Paulón, anoticiado del hecho, ironizó a través de las redes sociales: “Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”.