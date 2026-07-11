Tensión por Malvinas: Tierra del Fuego denunció una "provocación flagrante" el paso de un buque de guerra + Agregar ámbito en









El gobierno provincial calificó de ese modo la navegación del HMS Medway por aguas de jurisdicción argentina. El funcionario a cargo del área vinculó el episodio con un escenario geopolítico global cada vez más complejo en torno al Atlántico Sur.

El buque de guerra británico HMS Medway navegó de Malvinas hasta Chile. @cesar_quezada

El secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, denunció este sábado que el buque de guerra británico HMS Medway navegó por aguas bajo jurisdicción argentina luego de zarpar desde las Islas Malvinas con destino al puerto chileno de Punta Arenas. Según trascendió, la embarcación no habría solicitado el permiso previo a las autoridades argentinas para realizar el tránsito, lo que reavivó la tensión en torno a los mecanismos de confianza militar acordados entre ambos países tras la guerra de 1982.

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"Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación flagrante del Reino Unido hacia la República Argentina", expresó Dachary en declaraciones radiales. El funcionario remarcó además que el hecho no debe leerse como un episodio aislado, sino que responde a un contexto internacional en el que el Atlántico Sur adquiere una creciente importancia estratégica para distintas potencias.

En esa línea, el secretario fueguino explicó en Radio Rivadavia que la cuestión Malvinas dejó de ser únicamente una disputa bilateral entre la Argentina y el Reino Unido para insertarse en un escenario internacional más amplio, atravesado por nuevos intereses geopolíticos. También recordó antecedentes recientes, como la difusión de documentos atribuidos al Pentágono que volvían a mencionar a las islas, y los enmarcó dentro de una dinámica que, a su entender, exige una lectura más amplia de este tipo de movimientos militares.

Un episodio que se da tras un triunfo diplomático argentino El funcionario vinculó el paso del buque británico con un contexto reciente favorable a la Argentina en el plano internacional: según remarcó, la denuncia se produce apenas dos semanas después de una resolución del comité de descolonización de la ONU que reconoció los reclamos del país en torno a la explotación de hidrocarburos por parte de empresas que operan en las islas. Por el momento no trascendió si la Cancillería argentina, a cargo de Pablo Quirno, formulará un reclamo formal por la eventual violación del acuerdo Madrid II, que regula la navegación de buques entre ambos países en la región.

El episodio se suma a una serie de roces recientes en torno a la disputa por la soberanía de las islas, en un clima de creciente sensibilidad diplomática. Desde el gobierno de Tierra del Fuego insistieron en que resulta necesario esclarecer el alcance real de lo sucedido con el HMS Medway y monitorear la actividad militar británica en el Atlántico Sur en las próximas semanas.