Tensión en Diputados: sin quórum el oficialismo mantiene a Cecilia Moreau en la presidencia

Llegó la hora señalada y no hubo quórum. El oficialismo no logró el número de 129 bancas para lograr llevar adelante la sesión de renovación de autoridades. En ese momento, los diputados de la oposición salieron en conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos. Primero fue el Interbloque Federal, integrado por Alejandro "Topo" Rodríguez y Florencio Randazzo, entre otros.

"Instamos a que los dos grandes bloques atiendan nuestro proyecto de pymes", sostuvo Rodríguez, en medio de una ola de reclamos y cuestionamientos contra el Frente de Todos. "Queremos que encuentren todos los mecanismos para solucionar los problemas de los argentinos", agregó en su exposición donde justificó los motivos pro los que no dieron el quórum.

A continuación, el plato fuerte con el bloque de Juntos por el Cambio, la que resolvió ayer, tras una extensa reunión interna, no colaborar para abrir la sesión en rechazo a la resolución de la Presidencia de la Cámara que suspendió la designación de los miembros del cuerpo en el Consejo de la Magistratura. Habían adelantado que no bajarían al recinto a dar el número necesario para realizar la sesión preparatoria de renovación de autoridades.

Primero fue el diputado radical Mario Negri quien habló y apuntó contra el kirchnerismo: "Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional ya que Cristina Kirchner quiere atropellar a la Justicia", disparó en conferencia de prensa.

"No estamos en ningún escándalo personal, no pueden ser que se lleven por delante las instituciones de la República" remarcó Negri, en alusión a los cruces en la Justicia por los nombramientos de diputados de JxC en el Consejo de la Magistratura. "Que no elijan el Mundial Qatar 2022 para desviar la atención", concluyó enérgico.

Luego tomó la posta el diputado del PRO, Cristian Ritondo, quien fue breve y conciso: "Saquen el fallo y nombren a los cuatro diputados en el Consejo de la Magistratura, con eso daremos vía al acto de renovación de autoridades de Diputados de acuerdo a los canales institucionales", sintetizó.

La respuesta del oficialismo

Minutos más tarde, Carlos Heller se hizo cargo de la sesión en trámite y citó el artículo 37 del reglamento interno de Diputados, en el que indica cómo es la elección de autoridades del cuerpo legislativo.

"El presidente y vicepresidentes nombrados con arreglo al artículo 2° durarán en sus funciones un año. Si vencido el término no hubieren sido reemplazados de acuerdo a lo establecido por el mismo artículo, continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que así se hiciere. En caso de que el presidente terminare su mandato como diputado, será sustituido en el desempeño de sus funciones por los reemplazantes indicados en el artículo siguiente", detalla el artículo.

De esta manera, el oficialismo logró mantener a Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados, en medio de la tensión con la oposición. Luego, huno un momento donde los legisladores del Frente de Todos salieron en conferencia de prensa a hablar sobre lo ocurrido.

"No nos va a llevar por delante ningún gritón ni ningún juez", sostuvo la propia Moreau, al frente de un grupo de diputados del FdT que salieron a bancar la parada tras el cruce con JxC.

Sesión especial con temario recargado en Diputados

Ahora habrá continuidad con una sesión especial, en principio pautada para las 13, donde se tratará un conjunto de temas de consenso como la creación de las universidades del Delta, del Pilar y de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

Desde las 11, la sesión preparatoria de renovación de autoridades, donde se espera que la diputada del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, sea reelegida como presidenta de la Cámara de Diputados. En caso de concretarse su nombramiento, ocupará ese cargo hasta diciembre de 2023.

Para ello, el oficialismo deberá reunir junto con sus aliados los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión, ya que Juntos por el Cambio (JxC) decidió no dar quórum.

En la denominada sesión preparatoria, Cecilia Moreau reasumiría sus funciones a partir del 10 de diciembre por el término de un año.

Moreau fue electa el pasado 2 de agosto en reemplazo de Sergio Massa, quien asumió en esa fecha al frente del Ministerio de Economía de la Nación.

Además de ratificar a Cecilia Moreau, los diputados también confirmarían al vicepresidente primero de la Cámara, Omar de Marchi (PRO), al vicepresidente segundo José Luis Gioja (FdT) y al radical Julio Cobos, indicaron fuentes parlamentarias.

Sesión especial en Diputados: cuál será el temario este jueves

Creación de universidades nacionales

Luego de la sesión preparatoria, desde las 13, se espera una jornada cargada de actividad, donde los diputados buscarán aprobar una serie de proyectos de consenso.

En el debate, se incluyó dentro de la agenda de temas a tratar la creación de varias universidades y el Convenio Multilateral sobre tratados Fiscales, para prevenir la erosión de las bases Imponibles y el traslado de beneficiarios. Este acuerdo fue firmado por la Argentina el 24 de noviembre del 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el caso de las universidades, se trata de la creación de varios centros de altos estudios en diversos lugares, como Del Delta, Del Pilar, de la Cuenca del Salado (con sede central en Cañuelas), de Ezeiza y de Saladillo, todas en la provincia de Buenos Aires, y de Río Tercero (Córdoba), así como la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Frente de Todos pidió ayer sumar el tratamiento de la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El oficialismo consiguió dictamen de mayoría, con el respaldo de Evolución Radical y otros bloques minoritarios, por lo que los textos quedaron en condiciones de ser tratados junto con los que establecen las creaciones de las universidades Del Delta, Del Pilar y de Saladillo, avalados en comisión hace varias semanas.

En todos los casos el grueso de JxC cuestionó los proyectos y emitió dictamen de minoría, en tanto que la UCR se alineó con esa postura, salvo por su acompañamiento a la de Rio Tercero.

Adhesión a convenios y acuerdos internacionales

Durante la sesión de hoy también se debatirán además modificaciones incorporadas por el Senado al Banco de Sangre y un proyecto para la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.

En el temario se encuentran además acuerdos y convenios internacionales como el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre Argentina y Portugal; de extradición entre Argentina y la República Checa; otro de Servicios Aéreos entre Argentina y Países Bajos, y la aprobación de cargos de cónsules y vicecónsules honorarios propuestos por gobiernos extranjeros.

Asimismo, se incluyó un acuerdo para la eliminación del cobro del roaming internacional a los usuarios del Mercosur y otro para la Cooperación en el sector de la Defensa entre Italia y Argentina; Acuerdo de Cooperación Mutua para la vigilancia y control del espacio aéreo entre Argentina y Uruguay, así como un acuerdo para el reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur.