Diputados de la oposición convocan a periodistas tras el bloqueo en Casa Rosada

Se trata de un encuentro de la Comisión de Libertad de Expresión no oficial, motorizado por la oposición. Reunirá a representantes de entidades periodísticas, representantes de medios y periodistas de todo el país.

Diputados reactivará este jueves el funcionamiento de la Comisión de Libertad de Expresión ante las denuncias por el bloqueo al acceso a periodistas acreditados en Casa Rosada y lo que definen como "una escalada de agresiones a trabajadores y trabajadoras de prensa" por parte del Gobierno nacional . El veto al ingreso a la Casa de Gobierno ya es analizado por la Justicia ante un amparo presentado por este medio para que se autorice el regreso de las corresponsales Liliana Franco y Cecilia Camarano.

La reunión fue convocada por un grupo de diputados y se llevará a cabo el 30 de abril a las 10 en el Anexo A del Congreso de la Nación, donde se analizará el escenario de creciente crispación en el sector que impacta de forma directa en el ejercicio del periodismo. Al encuentro fueron invitados representantes de entidades periodísticas, representantes de medios y periodistas de todo el país. La actividad no es oficial , dado que la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión -en manos de Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza)- no convoca a reuniones.

Desde el cuerpo de diputados que integra la comisión informaron que se cursó invitación al secretario de Medios de la Nación, el periodista Javier Lanari, en busca de que pueda brindar explicaciones frente a la situación que enfrentan los acreditados de Casa Rosada, cuyo acceso fue bloqueado de forma arbitraria e ilegítima tras una denuncia de Casa Militar por presunto espionaje a raíz de una grabación en los pasillos de Balcarce 50 del canal TN.

En este marco, el diputado de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, vicepresidente de la Comisión, impulsa la reapertura de este ámbito institucional ante lo que considera como un agravamiento de las restricciones y agresiones que afectan al sector. “Cuando se restringe el acceso a la información, se cierran espacios a la prensa y se naturalizan las agresiones, no está en riesgo solo el trabajo de los periodistas: está en riesgo la calidad democrática", expresó.

En esa línea, Trotta manifestó que frente a dicho escenario el Congreso de la Nación "no puede mirar para otro lado". "Esta Comisión tiene que funcionar, abrirse y poner en agenda lo que está pasando en la Argentina”, afirmó.

La convocatoria busca constituir a la Comisión como un ámbito de "escucha, visibilización y debate plural" para poner en agenda la situación que atraviesan periodistas y medios de comunicación en la Argentina, en un contexto de creciente conflictividad, según informaron diputados integrantes del espacio, quienes advirtieron que la libertad de expresión "no puede quedar subordinada ni condicionada" y que su defensa "es una responsabilidad indelegable" del Congreso.

Casa Rosada El Gobierno clausuró el acceso a la Sala de Periodistas tras una denuncia de Casa Militar por presunto espionaje luego de que un canal de televisión difundiera imágenes de los pasillos de la Casa Rosada. Mariano Fuchila

La Justicia ya analiza el amparo que presentó Ámbito para tener acceso a Casa Rosada

La iniciativa tiene lugar días después del cierre de la Sala de Periodistas por parte de la administración nacional. En respuesta a la decisión de Nación, Ámbito presentó una acción de amparo que ya se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 a cargo de Walter Lara Correa.

La demanda judicial, que solicita una medida cautelar innovativa urgente y cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Diego Armesto, fue realizada por NEFIR SA y Editorial Amfin SA, compañías responsables del medio. En ella se reclama que se habilite nuevamente el ingreso de Franco y Camarano, quienes cubren desde hace años la actividad del Poder Ejecutivo.

La presentación fue realizada a través del director de Ámbito, Gabriel Morini. Sostiene que la restricción vulnera derechos constitucionales como la libertad de prensa, el derecho a trabajar y el principio de igualdad ante la ley. Además, advierte que no solo a los periodistas involucrados sino también al derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno.

En el escrito presentado ante la Justicia federal se destaca que ambas periodistas contaban con acreditación permanente para ingresar a la sede de Gobierno, pero el pasado 23 de abril se les impidió el acceso cuando intentaron ingresar a Balcarce 50. Personal de Casa Militar les informó que sus huellas digitales habían sido eliminadas del sistema de ingreso.

"Solicitamos a V.S. que haga lugar a la presente acción de amparo, pero previamente y como medida cautelar innovativa urgente, requerimos que se rehabilite de inmediato la autorización de ingreso a las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, a efectos participar como acreditadas en la Casa de Gobierno", dice el escrito.

sala de periodistas casa rosada sala de prensa La Conferencia Episcopal recibió a periodistas afectados y pidió por la reapertura de la Sala de Prensa.

La Iglesia se pronunció en contra del veto a la prensa en Casa Rosada

El cierre de la Sala de Periodistas de Casa Rosada llegó a oídos de la Iglesia Católica argentina, que tras un encuentro con los corresponsales afectados, se pronunció en favor de la reapertura del espacio y pidió "una pronta solución" al Gobierno.

El encuentro entre el Arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, monseñor Jorge Lozano, y los corresponsales afectados se produjo el viernes pasado en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina. Allí, el representante eclesiástico escuchó de voz de los y las periodistas la relevancia de un hecho inédito en más de 85 años de historia de funcionamiento de la Sala "Decano Roberto Di Sandro", cerrada por la administración nacional desde el jueves pasado.

En la visita al Arzobispo, los trabajadores de prensa afectados por la decisión del Ejecutivo "reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar —fuente de sustento para sus familias—, a la libre expresión y a la información a la sociedad", expresó la Iglesia en un comunicado difundido este lunes. Además, hicieron "especial énfasis en el cuidado de los principios Constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias".

Desde el Episcopado señalaron la coincidencia "en lo imperativo de erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV sobre su llamado a 'desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes'" y se manifestaron en favor de hallar "una pronta solución" al conflicto "a través de canales de diálogo y entendimiento".