DNU de Javier Milei: la Comisión Bicameral se reúne y define esquema de trabajo

Comisión Bicameral sesión 1.jpeg

Comisión Bicameral del DNU: legisladores exigen la convocatoria a funcionarios del Gobierno

Los senadores Víctor Zimmerman (UCR), Carlos Espínola (Unión Federal) y el diputado Francisco Monti (UCR) solicitaron que el presidente de la Comisión Bicameral cite a distintos funcionarios del Poder Ejecutivo para explicar los diferentes puntos del DNU.

Los miembros de la Comisión solicitaron la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo;, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; y de Salud, Mario Russo.

El Poder Ejecutivo, se muestra confiando ante un posible debate del proyecto. "Nos resultaría extraño que el DNU sea rechazado, no porque no haya posibilidades legales, sino porque nos da la sensación que no hay demasiados elementos por el propio contenido", dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.

DNU: después de la Comisión, ¿cuál es el siguiente paso?

Una vez que ingrese a cada Cámara, los Diputados y Senadores únicamente tendrán la posibilidad de aprobar o rechazar el DNU, no hay instancias de suspensiones, agregados o cualquier tipo de modificación a la norma. La aceptación o el rechazo del decreto debe contar con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.

Si ambas cámaras rechazan el DNU, este pierde validez de forma permanente. De todos modos, en el período que comprende la promulgación del decreto hasta el final de su tratamiento en el Congreso, mantendrá la vigencia como una ley más.