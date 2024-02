DNU: desde la oposición desafiaron al Gobierno porque "no tiene los votos" en el Senado

El senador santafesino Marcelo Lewandowski señaló que el oficialismo no extendió las sesiones extraordinarias como maniobra para frenar la discusión del mega decreto de Javier Milei.

El Gobierno aún no dio pistas sobre el debate del DNU en el Congreso.

El senador de Unión por la Patria (UxP) Marcelo Lewandowski aseguró este domingo en declaraciones radiales, que el presidente Javier Milei "se encamina para gobernar por decreto" y advirtió que el oficialismo busca "trabar las sesiones" para el debate del DNU 70/2023 en el Senado porque "no tiene los votos" que permitan su aprobación", expresó.

Tras el fracaso del Gobierno para lograr aprobar la ley ómnibus en particular en Diputados, la oposición reclama que se trate el mega decreto de Milei en el Senado. Insisten en la conformación de la comisión bicameral del DNU y aseguraron que la no prórroga de las sesiones extraordinarias son un signo claro de que el oficialismo "no quiere" debatir la norma en el Congreso.