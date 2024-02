DNU: el bloque de Pichetto insiste a Menem para que conforme la Comisión Bicameral

Al momento de que Javier Milei anuncie el DNU por cadena nacional , el 20 de diciembre del 2023, se señaló la necesidad de constituir la Comisión Bicameral que emita un dictamen sobre el decreto para que se oficialice o se diluya su vigencia. Sin embargo, y a pesar de que el Senado ya tiene sus ocho nombres confirmados, la Cámara de Diputados no designó aún sus representantes.

"No existen motivos para la dilación de las responsabilidades que nos corresponden. Por tanto, también le solicitamos que la comunicación de las personas designadas para integrar la Comisión Bicameral por parte de Diputados ", señala el documento, que añade que "es nuestro deber cumplimentar ese proceso ya que, de lo contrario, dichas normas podrían quedar afectadas de precariedad, implicando ello también efectos no deseados para el normal funcionamiento de las instituciones ".

La importancia del tratamiento del DNU en ambas cámaras es que, hasta que ellas no rechacen por votación el texto del decreto, continúa vigente y tiene alcance en los sectores farmacéuticos, inmobiliarios, crediticios y de salud prepaga . Si una de los dos cámaras aprueban el DNU , sus reformas continuarán en vigencia.

Diputados de Hacemos Coalición Federal.

Martín Menem apuntó contra el peronismo por la postergación

En su última referencia a la conformación de la Comisión Bicameral, Martín Menem le envió una carta a Germán Martínez-presidente del bloque de Unión por la Patria- en donde rechazaba que la bancada peronista cuente con cuatro representantes en lugar de tres. "De acuerdo a la cantidad de integrantes de su bloque (99) sobre el total de la Cámara (257) le corresponde el 38,52% de representación. Ese porcentaje sobre ocho integrantes implica la cantidad de 3,08", explicó el diputado libertario.

A su vez, responsabilizó a la bancada peronista de "seguir demorando la conformación de una comisión tan trascendente por su insistencia en mantener una desproporcionada representación política en el seno de la misma, produce una seria lesión al derecho de este Congreso de ejercer debidamente su función".

Finalmente, consideró que de no conciliarse un acuerdo "me veré lamentablemente obligado a elevar la nómina correspondiente a su representación política con la mención de tres integrantes, en lugar de cuatro". Esa medida fue tomada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que desechó a un miembro de Unión por la Patria y designó a los representantes de la Cámara Alta en el mes de diciembre.

Cómo quedaría conformada la Comisión Bicameral

La Comisión Bicameral, que estará integrada por ocho miembros del Senado y ocho legisladores de la Cámara de Diputados, se constituirá como un cuerpo permanente. En la Cámara Baja, estarían confirmados los nombres de Oscar Zago (LLA - CABA), Lisandro Almirón (LLA - Corrientes), Máximo Kirchner (UP - PBA), Ramiro Gutiérrez (UP - PBA), Hernán Lombardi (PRO - PBA), Francisco Monti (UCR - Catamarca) y Nicolás Massot (HCF - PBA). En esta conformación, restaría determinar un representante de Unión por la Patria.

Por parte del Senado, los integrantes de la Comisión Bicameral son Juan Carlos Pagotto (LLA - La Rioja), Víctor Zimmermann (UCR - Chaco), Luis Juez (PRO - Córdoba), Juan Carlos Romero (JxC - Salta), Carlos Espínola (Unidad Federal - Corrientes), Teresa González (UP - Formosa), Anabel Fernández Sagasti (UP - Mendoza) y Mariano Recalde (UP - CABA). Esta composición representa otro traspié del peronismo, quien solicitaba cuatro lugares por ser el bloque mayoritario, aunque solo obtuvo tres, quedando afuera Silvia Sapag.