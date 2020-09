Canje: se liquidan hoy nuevos bonos y se conoce adhesión a los "ley local"

Además de la liquidación de los títulos en la reestructuración externa, el Gobierno informará hoy los resultados del canje local. Este diario pudo saber que el Ministerio de Economía evalúa hacer un anuncio desde el Palacio de Hacienda, aunque los detalles finales del evento se mantienen en reserva. Lo mismo sucede con el porcentaje de aceptación, que, al igual que sucedió con el número final de respaldo obtenido en para el canje de títulos de legislación internacional, se mantendrá en secreto hasta último momento.

Sin embargo, tanto fuentes oficiales como del mercado asumen que la aceptación temprana concentrará la mayor parte de las operaciones que se realicen del canje. El total de títulos en dólares bajo ley argentina elegibles para reestructurar suma u$s41.175 millones. Esa canasta se compone de títulos emitidos post 2014, que son Bonar, Bono Dual, Bontes, Letes y Lelink y totalizan en conjunto u$s33.160 millones; y los emitidos en los canjes de 2005 y 2010, que son bonos Par y Discount cuya suma total es de u$s8.555 millones. A cambio de los títulos elegibles, el Gobierno les dará a los inversores los mismos instrumentos que emitirá en la reestructuración externa, es decir, nuevos bonos con vencimiento en 2030, 2035, 2038 y 2041. Para incentivar la participación temprana, el ministro Martín Guzmán ofreció pagar intereses corridos hasta el 4 de septiembre a través de un bono en dólares con vencimiento en julio de 2029 con un rendimiento de 1%. La condición era ingresar hasta el 1 de septiembre.

“Los mecanismos de incentivo funcionan. Evidentemente han funcionado”, le comentó Bastourre a este diario. “El reconocimiento adicional de intereses respecto de la fecha del 6 de abril ha sido un mecanismo poderoso para forzar lo que queríamos, que era que el mercado se coordine respecto de cuál era el momento de participar. Lo estamos logrando”, contó el funcionario. “No voy a adelantar números pero sí está claro que el grueso de lo que vaya a ser reestructurado en el tramo local va a ocurrir en el período temprano. Eso se va a anunciar el 4. Y seguramente habrá un remanente que seguiremos trabajando en el período tardío”, dijo al inicio de la semana.

Analistas del mercado vaticinaron que el porcentaje conseguido en el canje internacional puede ser un “piso” de lo que se obtendrá en el tramo local. “Si 93,5% fue afuera, a mí me resulta difícil pensar que el porcentaje de aceptación esté por debajo de eso. Pero no le veo sentido quedarte afuera, porque son bonos que no tienen cláusulas de acción colectiva. Me inclino a pensar que van a entrar todos”, analizó Alejandro Kowalczuk, director asset management de Argenfunds.