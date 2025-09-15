Donald Trump confirmó el segundo ataque a una embarcación venezolana en el Caribe

El mandatario aseguró que los tripulantes eran "narcoterroristas extraordinariamente violentos" y informó que tres de ellos murieron tras el operativo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó que en el segundo ataque de las fuerzas de su país en el Caribe destruyeron otra embarcación de un cartel de droga venezolano que se dirigía a EEUU. Además, precisó que el operativo "resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate".

El líder republicano calificó al operativo, que él mismo ordenó, de exitoso y aseguró que en la embarcación identificaron "narcoterroristas extraordinariamente violentos" en aguas internacionales "transportando narcóticos ilegales" con destino a EEUU. "¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A LOS ESTADOUNIDENSES!", advirtió Trump a través de un extenso posteo en su red social, Truth Social.

El presidente norteamericano enfatizó que los cárteles "representan una amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EEUU".

Para cerrar la publicación, el mandatario advirtió: "Atención. Si transporta drogas que pueden matar estadounidenses, lo estamos cazando". A su vez, apuntó que las actividades de los cárteles tuvieron "consecuencias devastadoras en las comunidades" de su país "durante dos décadas matando a millones de ciudadanos". "¡Basta ya! ¡Gracias por su atención a este asunto!", cerró.

Nicolás Maduro anunció un plan de "resistencia activa y ofensiva permanente"

Por su parte, Nicolás Maduro, el presidente venezolano, respondió a la avanzada norteamericana y anunció el arranque formal de un nuevo plan bajo el concepto de "resistencia activa y ofensiva permanente".

" Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano", proclamó Maduro durante un acto celebrado de madrugada.

Este lunes, Maduro advirtió a los países del “gran Caribe” sobre una “guerra” por un “cambio de régimen” que, insistió, quiere propiciar el gobierno de Estados Unidos.

“Si en la casa nuestra, el gran Caribe, lo llenan de pólvora y misiles eso puede derivar en una hecatombe, una gran guerra en el Caribe que nunca hubo. Esta guerra sería por un cambio de régimen, por el petróleo venezolano, por el gas, por el oro venezolano, por las riquezas naturales”, afirmó Maduro en una conferencia de prensa con medios internacionales, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).