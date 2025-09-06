Nicolás Maduro convocó a Donald Trump a tener un diálogo en medio de la máxima tensión en el Caribe

En medio de máxima tensión en el Caribe, el venezolano instó a Trump a optar por la vía diplomática.

"Lo dije muchas veces, yo a él lo respeto", apuntó el venezolano sobre la posibilidad de resolver la tensión vía diplomática.

El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , endureció este viernes su discurso frente a la presencia militar de EEUU en el Caribe. Aunque también abrió la puerta a un diálogo directo con su par Donald Trump para evitar una escalada bélica en la región.

Desde el Fuerte Tiuna, en Caracas , vestido con uniforme militar y rodeado por la cúpula de las Fuerzas Armadas , Maduro anunció la activación de 5.333 Unidades de Milicia al Combate , que según cifras oficiales suman más de 12,5 millones de combatientes entre efectivos regulares y milicias populares.

“Hoy estamos dando un paso trascendental para que toda Venezuela se articule en la defensa del derecho a la paz y la independencia”, expresó.

La medida se produce tras el despliegue de más de 4.000 efectivos estadounidenses en el Caribe , apoyados por ocho buques con misiles, un submarino nuclear y 10 cazas F-35 en Puerto Rico.

Washington sostiene que se trata de una operación antidroga después del ataque a un bote vinculado al Tren de Aragua , que dejó 11 muertos. Caracas, sin embargo, cuestiona esa versión y denuncia un pretexto de agresión.

maduro trump.jpg “Estamos dando un paso para que Venezuela se articule en la defensa del derecho a la paz y la independencia”, expresó Maduro. Telam

Maduro desestimó las acusaciones en su contra por narcotráfico, tras el aumento de la recompensa por su captura a u$s50 millones. "EEUU pretende montar un expediente absolutamente falso para procurar un cambio de régimen en Venezuela”, aseguró.

Aunque evocó tácticas de resistencia inspiradas en Vietnam y aseguró que el país está preparado para enfrentar cualquier agresión, Maduro reiteró que la salida debe ser política y no militar.

“Lo he dicho muchas veces: yo a él lo respeto. Ninguna de las diferencias que tenemos puede llevar a un conflicto de alto impacto en Sudamérica. El diálogo es el único medio para resolver los conflictos”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado directo a Trump: “Venezuela siempre ha estado en la disposición de conversar y dialogar, pero exigimos respeto para nuestro país y nuestro pueblo. Le pido al presidente de EEUU que recapacite”.

