Caso Epstein: revelan una serie de fotos inéditas en las que aparece Donald Trump junto a varias mujeres

De las 95.000 fotos nuevas, 19 fueron puestas a disposición del público por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, mientras el Congreso continúa examinando la colección completa.

El caso Epstein sigue salpicando a Trump.

Un nuevo lote de fotografías del patrimonio de Jeffrey Epstein muestra a numerosos hombres de alto perfil en la órbita del difunto financista, incluido el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, Woody Allen, Andrew Mountbatten-Windsor, Bill Gates, Steve Bannon y Richard Branson.

Nuevas imágenes de Donald Trump junto a Jeffrey Epstein “Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a los sobrevivientes de Jeffrey Epstein y sus poderosos amigos”, declaró el representante de California Robert García, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión. “Estas fotos inquietantes plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo. No descansaremos hasta que el pueblo estadounidense conozca la verdad. El Departamento de Justicia debe publicar todos los archivos, ¡YA!”.

Donald Trump Epstein Trump, quien ha negado haber cometido algún delito durante su antigua amistad con Epstein, aparece en múltiples fotos con mujeres cuyos rostros están ocultos para mayor privacidad. No está claro si alguna de ellas es una presunta víctima de Epstein.

Gates ya ha hablado de su relación con Epstein. En una entrevista con The Wall Street Journal publicada el 24 de enero, el exdirector ejecutivo de Microsoft, de 69 años, habló sobre las reuniones que mantuvo con el difunto delincuente sexual convicto.

"En retrospectiva, cometí una tontería al pasar tiempo con él. Y él, en cierto modo, conseguía pasar tiempo con varias personas al pasar tiempo con otras", declaró al WSJ. "Así que sí, creo que fui bastante estúpido. Pensé que me ayudaría con la filantropía en salud global. De hecho, no lo hizo; fue un grave error".