Dónde voto en VIVO: consultá el padrón electoral para las elecciones bonaerenses

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo 7 de septiembre, en unas elecciones legislativas con impacto nacional que renovarán 23 bancas en el Senado y 46 en Diputados. Según pudo averiguar Ámbito muchos lugares de votación cambiaron, por lo que es vital consultar el padrón electoral antes de salir de casa.
Carlos Bianco: "Esperamos que vote la mayor parte del pueblo"
El ministro de Gobierno bonaerense emitió su voto en la ciudad de La Plata y se ubicó entre los primeros electores de su establecimiento.
En declaraciones televisivas, señaló que “en las otras provincias los porcentajes fueron visiblemente menores a experiencias pasadas. Nosotros trabajamos mucho divulgando información, difundiendo de qué se trataban estas elecciones, dónde se votaba, etcétera, así que esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible, porque eso le da mayor legitimidad a los resultados”.
