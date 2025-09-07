SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
7 de septiembre 2025 - 09:13

Dónde voto en VIVO: consultá el padrón electoral para las elecciones bonaerenses

Los argentinos vuelven a las urnas para renovar las bancas de las legislaturas.

Los argentinos vuelven a las urnas para renovar las bancas de las legislaturas.

Por

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar este domingo 7 de septiembre, en unas elecciones legislativas con impacto nacional que renovarán 23 bancas en el Senado y 46 en Diputados. Según pudo averiguar Ámbito muchos lugares de votación cambiaron, por lo que es vital consultar el padrón electoral antes de salir de casa.

El trámite es simple, gratuito y se realiza a través del sitio oficial dispuesto por la Justicia Electoral. Se debe completar los datos personales. Importante: Si no figurás en el padrón, no podrás votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación. Consultar el padrón electoral aquí.

Carlos Bianco: "Esperamos que vote la mayor parte del pueblo"

El ministro de Gobierno bonaerense emitió su voto en la ciudad de La Plata y se ubicó entre los primeros electores de su establecimiento.

En declaraciones televisivas, señaló que “en las otras provincias los porcentajes fueron visiblemente menores a experiencias pasadas. Nosotros trabajamos mucho divulgando información, difundiendo de qué se trataban estas elecciones, dónde se votaba, etcétera, así que esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible, porque eso le da mayor legitimidad a los resultados”.

Captura Carlos Bianco elecciones Buenos Aires
Carlos Bianco habl&oacute; luego de votar.&nbsp;

Carlos Bianco habló luego de votar.

Cómo llega la economía a las elecciones bonaerenses

Por: Erika Cabrera

De cara a los comicios provinciales de este domingo y a las legislativas de octubre, la economía vuelve a ocupar el centro de la escena. Llega con la inflación más baja desde 2017, un logro que Javier Milei busca capitalizar en el marco de la campaña nacional. Sin embargo, en paralelo, el tipo de cambio se recalentó en los últimos dos meses y obligó al Gobierno a intervenir en el mercado, dejando en suspenso la prometida “libre” flotación del dólar.

Otra variable clave para la economía real de los argentinos son los salarios, que siguen golpeados y funcionan como ancla para contener al IPC, junto con un tipo de cambio, ahora "intervenido". A eso se suma la apertura de importaciones, que amplía la oferta en un mercado donde la demanda interna permanece debilitada.

Lee la nota completa acá.

Votaciones con demoras

Las elecciones comenzaron con demoras en Vicente López por falta de boletas. Varios votantes debieron aguardar afuera del colegio Joaquín V González, que abrió sus puertas recién a las 8:40.

Elecciones 2025 provincia de Buenos Aires 2
Varios votante debieron aguardar afuera del colegio.&nbsp;

Varios votante debieron aguardar afuera del colegio.

Abrieron los comicios en la provincia de Buenos Aires

Los bonaerenses ya pueden acercarse a las urnas para votar y tendrán tiempo hasta las 18. Las elecciones renovarán la mitad de las bancas de la legislatura provincial y se estima que tendrán una amplia concurrencia.

elecciones 2025 PBA
Los bonaerenses ya se acercan a votar.

Los bonaerenses ya se acercan a votar.

Elecciones clave en PBA: una PASO para octubre, definición de internas y moneda al aire para Milei y Kicillof

Por: Ariel Basile

Meses atrás, cuando Axel Kicillof decidió desdoblar los comicios bonaerenses, no imaginaba que este septiembre terminaría siendo tan decisivo también en el orden nacional. Una táctica pensada para amurallar la provincia que, por las vueltas de la política y el momento en el que llega el Gobierno -en un contexto de crisis y volatilidad económica-, terminó en una onda expansiva que va mucho más allá de la populosa provincia de Buenos Aires.

Será así un test no solo para la gestión de Kicillof y un termómetro para la interna del PJ, como estaba calculado en los planes iniciales del gobernador, sino también un primer plebiscito para la administración de Javier Milei, con un poder de arrastre hacia octubre que convirtió este comicio en una suerte de PASO de las nacionales. Ocupará en los hechos el lugar de las primarias suspendidas.

Lee la nota completa acá

Qué se vota en las elecciones en provincia de Buenos Aires 2025

La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas.

Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a dos legisladores.

