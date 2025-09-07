Elecciones Buenos Aires 2025 en VIVO: últimas noticias de unos comicios con clave nacional

Live Blog Post

Cómo llega la economía a las elecciones bonaerenses

Por: Erika Cabrera

De cara a los comicios provinciales de este domingo y a las legislativas de octubre, la economía vuelve a ocupar el centro de la escena. Llega con la inflación más baja desde 2017, un logro que Javier Milei busca capitalizar en el marco de la campaña nacional. Sin embargo, en paralelo, el tipo de cambio se recalentó en los últimos dos meses y obligó al Gobierno a intervenir en el mercado, dejando en suspenso la prometida “libre” flotación del dólar.

Otra variable clave para la economía real de los argentinos son los salarios, que siguen golpeados y funcionan como ancla para contener al IPC, junto con un tipo de cambio, ahora "intervenido". A eso se suma la apertura de importaciones, que amplía la oferta en un mercado donde la demanda interna permanece debilitada.

Lee la nota completa acá.