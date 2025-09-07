Elecciones Buenos Aires 2025 en VIVO: últimas noticias de unos comicios con clave nacional

Los bonaerenses concurren a las urnas este domingo en unos comicios con alcance nacional. Con 14,3 millones de electores, la Provincia elige senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en ocho distritos para renovar de 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados, 1.097 bancas en los concejos deliberantes y 401 en los consejos escolares.
Carlos Bianco: "Esperamos que vote la mayor parte del pueblo"
El ministro de Gobierno bonaerense emitió su voto en la ciudad de La Plata y se ubicó entre los primeros electores de su establecimiento.
En declaraciones televisivas, señaló que “en las otras provincias los porcentajes fueron visiblemente menores a experiencias pasadas. Nosotros trabajamos mucho divulgando información, difundiendo de qué se trataban estas elecciones, dónde se votaba, etcétera, así que esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible, porque eso le da mayor legitimidad a los resultados”.
