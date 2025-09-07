SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
7 de septiembre 2025 - 09:12

Elecciones Buenos Aires 2025 en VIVO: últimas noticias de unos comicios con clave nacional

Más de 14 millones de bonaerenses renuevan la legislatura provincial en unos comicios con impacto nacional.

Más de 14 millones de bonaerenses renuevan la legislatura provincial en unos comicios con impacto nacional.

Por
Live Blog Post

Carlos Bianco: "Esperamos que vote la mayor parte del pueblo"

El ministro de Gobierno bonaerense emitió su voto en la ciudad de La Plata y se ubicó entre los primeros electores de su establecimiento.

En declaraciones televisivas, señaló que “en las otras provincias los porcentajes fueron visiblemente menores a experiencias pasadas. Nosotros trabajamos mucho divulgando información, difundiendo de qué se trataban estas elecciones, dónde se votaba, etcétera, así que esperamos que se exprese la mayor parte del pueblo bonaerense posible, porque eso le da mayor legitimidad a los resultados”.

Captura Carlos Bianco elecciones Buenos Aires
Carlos Bianco habló luego de votar.

Carlos Bianco habló luego de votar.

Live Blog Post

Cómo llega la economía a las elecciones bonaerenses

Por: Erika Cabrera

De cara a los comicios provinciales de este domingo y a las legislativas de octubre, la economía vuelve a ocupar el centro de la escena. Llega con la inflación más baja desde 2017, un logro que Javier Milei busca capitalizar en el marco de la campaña nacional. Sin embargo, en paralelo, el tipo de cambio se recalentó en los últimos dos meses y obligó al Gobierno a intervenir en el mercado, dejando en suspenso la prometida “libre” flotación del dólar.

Otra variable clave para la economía real de los argentinos son los salarios, que siguen golpeados y funcionan como ancla para contener al IPC, junto con un tipo de cambio, ahora "intervenido". A eso se suma la apertura de importaciones, que amplía la oferta en un mercado donde la demanda interna permanece debilitada.

Lee la nota completa acá.

Live Blog Post

Votaciones con demoras

Las elecciones comenzaron con demoras en Vicente López por falta de boletas. Varios votantes debieron aguardar afuera del colegio Joaquín V González, que abrió sus puertas recién a las 8:40.

Elecciones 2025 provincia de Buenos Aires 2
Varios votantes debieron aguardar en las afueras del colegio.

Varios votantes debieron aguardar en las afueras del colegio.

Live Blog Post

Cuántas bancas en la Legislatura pone en juego cada fuerza

Por: Juliana Ricaldoni

La Cámara baja bonaerense está partida en nueve bloques y múltiples monobloques producto de rupturas y reacomodamientos. Así, el peronismo cuenta con 37 legisladores y pondrá en juego 19. El PRO arriesga 8 de 13 bancas, aunque este año va en alianza con LLA, que expone 5 de sus 12 escaños, incluidos aquellos legisladores alineados con Patricia Bullrich.

El bloque UCR + Cambio Federal, ligado a Maximiliano Abad, se juega 5 de sus 9 bancas, mientras que su desprendimiento Somos Buenos Aires (alineado con Facundo Manes) arriesga 5 de 6. La Coalición Cívica pone en juego 1 de sus 3 bancas y el Frente de Izquierda, sus 2 lugares actuales.

Lee la nota completa aquí.

Live Blog Post

Elecciones clave en PBA: una PASO para octubre, definición de internas y moneda al aire para Milei y Kicillof

Por: Ariel Basile

Meses atrás, cuando Axel Kicillof decidió desdoblar los comicios bonaerenses, no imaginaba que este septiembre terminaría siendo tan decisivo también en el orden nacional. Una táctica pensada para amurallar la provincia que, por las vueltas de la política y el momento en el que llega el Gobierno -en un contexto de crisis y volatilidad económica-, terminó en una onda expansiva que va mucho más allá de la populosa provincia de Buenos Aires.

Será así un test no solo para la gestión de Kicillof y un termómetro para la interna del PJ, como estaba calculado en los planes iniciales del gobernador, sino también un primer plebiscito para la administración de Javier Milei, con un poder de arrastre hacia octubre que convirtió este comicio en una suerte de PASO de las nacionales. Ocupará en los hechos el lugar de las primarias suspendidas.

Lee la nota completa acá

Live Blog Post

Qué se vota en las elecciones en provincia de Buenos Aires 2025

La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas.

Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a dos legisladores.

Live Blog Post

Dónde voto en provincia de Buenos Aires 2025: consultá el padrón electoral

El trámite es simple, gratuito y se realiza a través del sitio oficial dispuesto por la Justicia Electoral. Se debe completar los siguientes datos personales:

  • Número de DNI

  • Distrito de residencia

  • Género según figura en el DNI

  • Código de verificación que aparece en la web

Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:

  • Establecimiento de votación

  • Número de mesa

  • Número de orden

Importante: Si no figurás en el padrón, no podrás votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación. Consultar el padrón electoral aquí.

