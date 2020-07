Lorenzino sobre Edesur: "Si esto sigue así, vamos a tener un colapso dramático"

“Nosotros hablamos de incumplimiento de contrato, no estamos pidiendo la expropiación”, explicó Lorenzino durante una entrevista con Radio con Vos, mientras que explicó "empezamos hace 4 años en la Defensoría y el servicio de Edesur era muy malo, había muchas quejas”.

“Siempre el compromiso fue hacer obras, obviamente eso no sucedió, en el medio vinieron los aumentos tarifarios de 3500% que pagamos todos los bonaerenses”, amplió.

Con respecto a la situación actual, el defensor sostuvo que “arranco el 2020 y la pandemia, y el aumento de los reclamos fue exponencial, a nosotros y a los intendentes”

“El ENRE tiene elementos suficientes para tomar la mejor decisión, no me imagino 67 años más con esta concesión, una empresa que no hace las obras, no da respuesta y que no tiene voluntad de resolver los problemas”, concluyó.

La semana pasada, distintos alcaldes bonaerenses del Frente de Todos (FdT) denunciaron a través de sus redes sociales a Edesur por los cortes de servicio en distintas localidades del Conurbano.

Mayra Mendoza, de Quilmes; Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Andrés Watson, de Florencio Varela y Mariano Cascallares, de Almirante Brown, fueron algunos de los jefes comunales que cargaron contra la distribuidora en sus cuentas de Twitter.

"Venimos sufriendo cortes de energía desde el primer día de frío fuerte. En plena pandemia, cuando necesitamos quedarnos en casa, esto es insostenible. Toda la ganancia extraordinaria que tuvo Edesur no fue a inversión", había ilustrado Mendoza.