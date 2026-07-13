Karina Milei-Patricia Bullrich: la guerra fría de La Libertad Avanza que se proyecta al 2027

La hermana de Javier Milei marginó a la exministra de una convocatoria a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. "Hay muchos problemas que tenemos que solucionar y, sobre todo, el ingreso de las familias, que está mucho más bajo de lo que nosotros quisiéramos", advirtió este lunes Bullrich.

Candidata a presidente o nada. El nuevo mantra de Patricia Bullrich tras la salida de Manuel Adorni del Gobierno desvela a la Casa Rosada. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza fue excluida de la convocatoria de Karina Milei para este jueves a los legisladores libertarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y mantiene la guardia en alto de cara al 2027.

Bullrich encabezó la boleta de senadores nacionales por CABA en 2025 y es una de las principales referentes políticas del distrito. Sin embargo, la hermana del Presidente la dejó afuera de la cumbre que se realizará con los legisladores porteños de LLA para enviarle una clara señal al PRO de Mauricio Macri: por ahora, no hay acuerdo en la Capita Federal para sellar una coalición electoral el próximo año .

Sin embargo, en medio de la guerra fría que Karina y Patricia protagonizan en los más alto del poder, habrá una tregua que sostienen las damas libertarias. Este martes, Bullrich compartirá una actividad junto a Pilar Ramírez, jefa de bloque de LLA en la Legislatura de la Ciudad, en el barrio de Palermo.

Desde la mesa chica de la exministra aseguran que "Patricia no hizo política durante 50 años para terminar arreglando veredas", en alusión a su presunta negativa a ser candidata a jefa de gobierno de CABA en 2027. Sobre sus aspiraciones presidenciales, aseguran que solo será candidata en el caso de que Milei decline su intención de ser reelegido. "Si Javier va por un segundo mandato, lo va a apoyar. Pero todavía puede pasar de todo" , sostiene un estrecho colaborador de la senadora ante la consulta de Ámbito .

El mes pasado, difundió en sus redes sociales un polémico video donde se la ve frente a un laberinto con tres salidas: la jefatura de gobierno de la Ciudad, la vicepresidencia o la candidatura a presidenta en 2027. Bullrich goza de un alto umbral de tolerancia entre los hermanos Milei. Altísimo. Es la única dirigente a la que le aceptan gestos de rebeldía inadmisibles para cualquier otra figura libertaria como reclamarle públicamente al Presidente la renuncia de Adorni o ejercer el "derecho de conciencia" en el Senado a la hora de votar los pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo Nacional. Es que el apoyo del binomio Bullrich-Luis Petri, la última fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, fue determinante para que Milei se impusiera a Sergio Massa en el balotaje del 2023.

Mensaje a La Libertad Avanza

Tanto que en bullrichismo aseguran que del 55% que logró el actual jefe de de Estado en aquella segunda vuelta electoral, al menos 25 puntos corresponden al electorado de Patricia. La exministra analiza encuestas y observa que casi la mitad de su electorado ya no apoya la gestión de Milei. Entre ese limbo de votantes se deben interpretar su gestos de diferenciación, sin romper, frente a La Libertad Avanza.

Se fijan si voy, si vengo o si fui

Se dicen muchas cosas pic.twitter.com/3hiRSf87jD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 8, 2026

Mientras recibe invitaciones de presidentes extranjeros para visitar sus países, Bullrich se enfoca en la gestión del Senado. Karina viene de intervenirle virtualmente el bloque tras recibir a los senadores nacionales en Casa Rosada y armar un grupo de WhatsApp para bajar directivas en primera persona y evitar cualquier posibilidad de nuevas disidencias en la bancada que conduce la ex candidata presidencial de Juntos. Bullrich retomó ademas el contacto virtual con Mauricio Macri, otro gesto inadmisible para la Casa Rosada que potencia la paranoia de los hermanos Milei.

El látigo de Karina Milei

En la reunión convocada por Karina para este jueves, La Libertad Avanza volverá a exhibir un proyecto propio para la Ciudad tras los gestos de distención protagonizados por Milei y Jorge Macri en el Tedeum del 9 de julio. En el macrismo reclaman una política de no intervención libertaria en CABA a cambio de no presentar candidato presidencial en 2027. Cada bando cuida su territorio. El PRO tendrá asi garantizada la reelección del jefe de gobierno porteño, a través de u eventual acuerdo con LLA que podría ubica a Pilar Ramírez de vice, mientras que Milei blindaría su posibilidad de reelegir sin la amenaza de una candidatura presidencial de Mauricio Macri que le fracture su electorado.

Entre el 15 y 18 de agosto, Bullrich estará en Santa Fe. Además de un paso obligado por Rosario junto a su referente local Federico Angelini, la ex candidata presidencial irá a la localidad de San Justo invitada por la Sociedad Rural local. En su agenda figura también un viaje a Chaco invitada por el gobernador radical Leandro Zdero, otro aliado de la Casa Rosada que en 2023 integró el aramdo de Juntos por el Cambio con Bullrich como candidata presidencial. Pero tiene ademas en carpeta una incursión en Neuquén junto a Nadia Márquez, la mano derecha de Karina en el Senado. Como decía Don Corleone en la celebre film El Padrino: "Mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos aún más cerca".

Esta mañana, en diálogo con LN+, la senadora criticó a la oposición y, a la vez, admitió las complicaciones que enfrenta el programa económico de Milei: “Son ridículos y dicen cosas que no son verdad. Los argentinos están en una situación mucho mejor de lo que estaban, no como quisiéramos que estén, porque hoy un sueldo fijo hoy en la Argentina cuesta”. Pero destacó que “hay más estabilidad” y la gente “no se está muriendo de hambre”.

“Hemos sacado a millones de personas de la pobreza y no pueden aceptar que un Gobierno liberal tenga estos logros”, sostuvo Bullrich durante la entrevista. Sin embargo alertó que "todavía faltan cosas, sin duda". "Hay muchos problemas que tenemos que solucionar y, sobre todo, el ingreso de las familias, que está mucho más bajo de lo que nosotros quisiéramos", al asegurar en relación al peronismo que "no pueden aceptar que algo popular esté por fuera del peronismo".

Además defendió la propuesta de Milei para que la Selección visite la Casa Rosada para saludar a los hinchas: “Esta lógica de creer que si vienen a la Casa Rosada apoyan al Gobierno, es una teoría que nunca se probó; es una teoría estúpida. La gente evalúa al Gobierno por sus políticas, eso es una cosa, y alentar a la selección es otra”.