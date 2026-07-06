Piden dos años y dos meses de cárcel para Edgardo Kueider por tentativa de contrabando + Agregar ámbito en









La fiscalía paraguaya presentó la solicitud contra el exsenador argentino y su exsecretaria, que además son investigados por la compra sospechosa de inmuebles.

Piden dos años y dos meses de cárcel para el exsenador argentino Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel Costa por tentativa de contrabando en Paraguay.

La Justicia paraguaya pidió una pena de dos años y dos meses de cárcel para el exsenador argentino Edgardo Kueider y para su exsecretaria Iara Guinsel Costa. La solicitud fue presentada por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.

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A ambos imputados se los acusa de tentativa de contrabando. Sin embargo, el tiempo de condena solicitado se redujo de un máximo de cinco años a dos años y dos meses porque el hecho no llegó a consumarse en su completitud.

Los abogados defensores alegan que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando, de acuerdo a sus interpretaciones técnicas, por lo que solicitaron la absolución. En la misma línea, Kueider declaró ante el tribunal y reafirmó su inocencia.

El exsenador fue detenido a junto a su exsecretaria y pareja, Iara Guinsel. Paralelamente, la Justicia paraguaya también investiga a ambos por la compra sospechosa de "seis departamentos y seis cocheras en Asunción", inmuebles que ya fueron embargados.

La investigación judicial en Argentina Mientras avanza el proceso paraguayo, Kueider también enfrenta causas por enriquecimiento ilícito en territorio argentino. Una de ellas tramita en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado en San Isidro, y la otra en Concordia, bajo la órbita del juez Ives Bastián.

Tras una disputa entre ambos magistrados por la competencia del expediente, Arroyo Salgado remitió la cuestión a la Corte Suprema, que deberá resolver, previo dictamen del procurador Eduardo Casal, cuál será la jurisdicción definitiva. La jueza sanisidrense avanzó con medidas significativas: allanamientos, indagatorias y peritajes orientados a reconstruir el patrimonio del exsenador y establecer el origen de fondos utilizados presuntamente para adquirir inmuebles y sostener sociedades vinculadas a figuras de su entorno político. El pedido de extradición solicitado por Arroyo Salgado fue inicialmente rechazado, pero el Ministerio Público paraguayo aclaró que solo se evaluará una vez que concluya el juicio por contrabando.