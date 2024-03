El campo levanta el tono y pide ser parte del Pacto de Mayo

Si bien nadie duda de la enorme necesidad que hay de normalizar la economía y de quitar las absurdas trabas y burocracias instaladas que fueron socavando el deseo de desarrollo innato que tienen todos y cada uno de los actores de la agroindustria, lo cierto es que la realidad se cuenta con los hechos y hasta ahora no sólo no hubo aciertos sino que además la dirigencia rural y los productores tuvieron que salir a explicar que en la billetera del campo no queda nada para repartir.