El debate presidencial no definió a los indecisos y siguen a la deriva

El debate no logró resolver las dudas de los votantes indecisos o "huérfanos".

El debate presidencial del domingo pasado entre Sergio Massa y Javier Milei no parece haber definido el voto de los electores indecisos a 5 días del balotaje que definirá al próximo Presidente de la Nación. De acuerdo a un estudio del Observatorio Pulsar de la UBA, los indecisos siguen "huérfanos" y no lograron definirse a favor o en contra de ninguno de los candidatos.

"La pregunta central de este debate es quién de los dos candidatos lograba encontrar complicidad en el segmento de votantes que aún no decidieron su voto. A su vez, quien generaba más aceptación, o incluso rechazo, entre los votantes de Juntos por el Cambio. El primer resultado es la desorientación , se manifestó con mucha claridad durante el debate presidencial. Percibieron un intercambio desordenado, cargado de cotillón político y ensimismado", explico Augusto Reina , director del Observatorio Pulsar de la UBA y consultor político.

De acuerdo al estudio de la UBA, los votantes " huérfanos" o indecisos, es decir aquellos que en las generales del 22 de octubre no se inclinaron por Massa ni por Milei, aun no Logan definir a que candidato apoyaran en el balotaje del próximo domingo.

De acuerdo a las encuestas, se trata de aproximadamente el 10% del padrón electoral, una cifra que podría definir al próximo Presidente de la Nación ante un escenario de virtual empate entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza. ¿Cuáles fueron las opiniones de los indecisos respecto al debate en general? Desorientación: percibieron un intercambio desordenado, con lenguaje difícil de comprender, ensimismado, sobrado de chicanas y con falta de propuestas.

El focus group de 44 personas que analizó la UBA en base al debate arrojo como resultado un "Massa preparado pero impostado ante un Milei auténtico pero infantil y agresivo". Los electores indecisos focalizaron su atención en los cruces entre los candidatos mas que en las exposiciones individuales. Entre los escasos momentos con impactos positivos para este segmento resalta el cruce entre Sergio Massa y Javier Milei en torno a políticas de seguridad. Otro intercambio bien valorado fue el referido al cálculo de ajuste fiscal en el Estado y a la movilidad social ascendente.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPulsarUBA%2Fstatus%2F1724171219761824012%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Entre los escasos momentos con impactos positivos para este segmento resalta este cruce entre Sergio Massa y Javier Milei en torno a políticas de seguridad. pic.twitter.com/vK7nlPBRGE — Pulsar.UBA (@PulsarUBA) November 13, 2023

"Los votantes indecisos vieron con buenos ojos, en algunos momentos, a Sergio Massa, en otros a Milei y se mantuvo poco activa a los rechazos. Casi indiferentes a un debate presidencial que no logró interpelarlos. En los grupos focales se manifestó la necesidad, con pesar, de tener que elegir entre el mal menor. La percepción es que se confrontaron el político profesional frente con un economista inexperto. Pero cuidado, lo que parecería ser un plus para Massa también tiene su cara negativa en un contexto de crisis en la confianza de la política", advirtió Reina ante la consulta de Ámbito. "En el caso de Milei, su estilo nervioso y por momentos agresivos les generó dudas. ¿Qué nos quedó blanco sobre limpio? Los votantes de UP estaban exultantes, los de JxC frustrados, los libertarios por momentos reforzados, por momentos con la percepción de oportunidad perdida. Y los indecisos, con una continua indecisión", agregó.