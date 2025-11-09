El duro mensaje de Javier Milei por la caída del Muro de Berlín: qué dijo







El presidente conmemoró el 36° aniversario del Muro de Berlín con un video en el que canta “Libre” y reflexiona sobre la “mentira del socialismo real”.

Javier Milei compartió en redes un video cantando “Libre” de Nino Bravo para conmemorar la caída del Muro de Berlín. Presidencia

Javier Milei recordó el 36° aniversario de la caída del Muro de Berlín con un video en el que canta “Libre”, de Nino Bravo, y un mensaje donde reivindica las ideas de libertad y critica duramente al socialismo. El mandatario compartió la publicación este domingo en sus redes sociales.

En un posteo titulado “Una reflexión sobre la caída del Muro de Berlín/Socialismo”, Milei afirmó: “Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real. En su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda”.

En su caída quedó al descubierto el fracaso de la utopía socialista, cuya lección más importante es que… pic.twitter.com/lGi41jfQ6n — Javier Milei (@JMilei) November 9, 2025 El presidente argentino retomó así uno de los episodios más emblemáticos del siglo XX, que (según las palabras del intelectual Francis Fukuyama) marcó “el fin de la Historia”. En su mensaje, el mandatario advirtió sobre los valores que, a su juicio, sostienen los sistemas socialistas: “Nada que salga de valores despreciables como la envidia, el odio, el resentimiento, la quita de la libertad, la injusticia y el asesinato (la base de valores subyacentes en todo experimento socialista) terminará de buena manera. Sólo traerá miseria y violencia a su paso”.

Milei y su mensaje sobre la libertad y los valores de Occidente En el cierre de su reflexión, Milei sostuvo: “Por eso, abrazando las ideas de la libertad y los valores de Occidente (la cultura judeo-cristiana), el bienestar vendrá por añadidura, de la mano del orden espontáneo y la creatividad de los individuos. ¡Viva la libertad, carajo!”.

El posteo fue acompañado por un video de casi cinco minutos, grabado durante el acto que el mandatario realizó en octubre en el Movistar Arena. En esas imágenes, se lo ve interpretando el clásico “Libre” de Nino Bravo, mientras en la pantalla gigante se proyectan imágenes del Muro de Berlín y su caída en 1989.