Joe Biden reapareció y cuestionó a Donald Trump por el auxilio a Javier Milei: "¿Quién demonios se cree que es?"







El expresidente criticó el supuesto crédito de 40 mil millones de dólares que Trump habría negociado con Milei sin aval del Congreso.

Joe Biden reapareció en un acto en Nebraska y lanzó duras críticas a Donald Trump por su presunto acuerdo con Javier Milei.

Joe Biden reapareció públicamente con un fuerte discurso en el que acusó a Donald Trump de actuar de forma autoritaria y de eludir las instituciones democráticas. El expresidente se refirió especialmente al presunto acuerdo financiero de u$s40.000 millones que el republicano habría otorgado a Javier Milei sin aprobación del Congreso.

Durante un acto en un auditorio del Estado de Nebraska, Biden se mostró visiblemente enojado al cuestionar las maniobras de su sucesor. Con tono enérgico, denunció: “Mientras hace esto, Trump al mismo tiempo puede proporcionar recientemente, por su propia cuenta, una línea de crédito de u$s40 mil millones para Argentina sin siquiera que el gobierno vote por ello”.

Milei trump (1) Biden denunció que Trump habría negociado un préstamo de u$s40 mil millones con Milei sin aprobación legislativa. La frase que encendió el auditorio y provocó repercusiones internacionales fue su dura interpelación directa a Trump: “¿Quién demonios se cree que es?”, gritó el exmandatario, despertando el aplauso del público presente.

Fuerte crítica de Joe Biden e impacto internacional Biden aprovechó el contexto de las recientes derrotas del partido republicano en Nueva York para profundizar sus críticas: “Trump no solo ha usado una bola de demolición contra la Casa del Pueblo, sino también contra la Constitución, contra el Estado de derecho y contra nuestra misma democracia”, sentenció.

joe-biden Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei mantiene silencio sobre la supuesta línea de crédito, que aún no fue confirmada oficialmente. Desde el entorno de Trump, en cambio, defendieron la operación, asegurando que se trata de “una muestra del liderazgo global y la visión económica que Estados Unidos necesita recuperar”, según publicó Cadena 3.

El episodio ya generó repercusiones diplomáticas y financieras tanto en Washington como en Buenos Aires, donde el presunto salvataje a la Argentina se transformó en un tema de debate político global.