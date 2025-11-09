Fórmula 1: Franco Colapinto larga en la posición 18 en el Gran Premio de Brasil

El argentino de Alpine tuvo una qualy difícil en Interlagos tras su accidente en la Sprint del sábado. Un despiste lo dejó lejos y partirá desde el puesto 18.

Franco Colapinto enfrentará un domingo desafiante en el Gran Premio de Brasil , donde largará desde la posición 18 con su monoplaza Alpine. El piloto argentino llega al circuito de Interlagos , único escenario sudamericano de la temporada, luego de una clasificación marcada por problemas mecánicos y un despiste que condicionó su rendimiento.

El bonaerense, que recientemente fue confirmado por el team francés para la temporada 2026 de la Fórmula 1 , buscará remontar posiciones en una carrera que se largará a las 14 horas (hora argentina) y tendrá 71 vueltas .

El Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 vivió un episodio de máxima tensión cuando una serie de incidentes obligó a la dirección de carrera a detener la prueba con bandera roja. La medida buscó garantizar la seguridad de los pilotos y permitir el retiro de los autos involucrados en los choques.

Entre los afectados estuvo el argentino Franco Colapinto , quien abandonó la carrera Sprint luego de perder el control de su monoplaza en la curva 3, durante la séptima vuelta.

En ese momento, el piloto de Alpine se encontraba cerca de alcanzar el duodécimo puesto, aprovechando los despistes de Oscar Piastri y Nico Hülkenberg , aunque solo este último logró reincorporarse a la competencia.

El accidente de Franco Colapinto comenzó en la sexta vuelta, cuando los tres pilotos se despistaron casi simultáneamente en el mismo sector. Tras el impacto, el argentino transmitió tranquilidad al equipo: “Estoy bien”, confirmaron las autoridades. Tanto el australiano como el argentino debieron abandonar por los daños sufridos en sus vehículos.

Desde Alpine informaron: “Franco fue trasladado al centro médico tras el incidente en la curva 3 para someterse a revisiones preventivas. Se encuentra bien y los médicos le han dado el alta”.

El ingreso del safety car permitió estabilizar la situación, aunque la carrera fue interrumpida para revisar el estado del trazado y garantizar la seguridad antes de su reanudación.

Franco Colapinto habló tras su accidente y lamentó el rendimiento del Alpine: "Después del cambio de chasis se sintió raro"

Después de un sábado complicado en el Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto no logró recuperarse del golpe sufrido en la Sprint y terminó 18° en la clasificación disputada en Interlagos. El piloto explicó que, tras el accidente, su monoplaza fue prácticamente reconstruido y que el cambio de chasis alteró el comportamiento del auto.

“Fue difícil. Después del cambio de chasis, de todo el auto entero, se sintió medio raro. No tenía buena performance y toda la qualy me costó mucho”, reconoció ante la prensa. “Estoy muy agradecido al equipo, que hizo todo lo posible para poner el auto en pista, pero íbamos muy lentos y sin el ritmo que necesitaba”, agregó.

La escudería francesa confirmó que se reemplazaron el chasis, la caja de cambios y varios componentes de la unidad de potencia del A525. “Cambiamos el auto entero. Seguro que hay varios ajustes que revisar. No íbamos nada rápido hoy. Una pena, pero agradecido de que hayan podido armarlo para salir a clasificar”, amplió el pilarense en diálogo con ESPN.

Colapinto marcó un tiempo de 1:10.632, quedando fuera de la Q2. Su compañero Pierre Gasly clasificó noveno, con 1:09.885. “Pierre demostró que el auto está muy bien este fin de semana y, por el accidente de la Sprint, no pudimos mostrar el potencial real”, lamentó el argentino.

El joven de 22 años también recordó el accidente de la Sprint: “Tiraron agua en la pista, creo que Norris. Se fue Piastri, después tocó Hülkenberg y cuando pasé yo perdí el auto. Ya lo había tocado antes y no había agua, fue una sorpresa”, explicó.

A pesar del mal resultado, Colapinto destacó el esfuerzo del equipo y expresó su frustración por no poder rendir mejor en un circuito que considera especial: “Brasil es como mi Gran Premio de casa. Me da un poco de bronca no estar rápido, pero hay que mirar para adelante”, cerró el argentino.

Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto: horarios y cómo ver en vivo la Fórmula 1

El Gran Premio de Brasil se correrá este domingo 9 de noviembre a las 14 (hora argentina). Podrá verse en Disney+, y posiblemente también por Fox Sports (a confirmar).

Además, la plataforma oficial F1 TV transmitirá toda la actividad con diferentes cámaras y opciones de visionado en vivo para los suscriptores.