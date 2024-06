El duro mensaje de Miguel Ángel Pichetto a Javier Milei por su renuncia a la jubilación de privilegio: "Hipocresía política"

El diputado y presidente del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) en la Cámara baja, Miguel Ángel Pichetto , defendió nuevamente las jubilaciones de privilegio y criticó a Javier Milei por haber renunciado al beneficio: "No me banco la hipocresía política".

Renuncia a la jubilación de privilegio: la crítica de Pichetto a Milei

En declaraciones al diario Clarín, el diputado calificó como "loable" la renuncia del mandatario libertario al privilegio jubilatorio: "Me molesta que me subestimen y no me banco la hipocresía política. Estamos hablando es de cuidar la institución presidencial de las posiciones corporativas y los incentivos de procedencia dudosa".

Miguel Ángel Pichetto Miguel Ángel Pichetto en la Cámara de Diputados. Mariano Fuchila

Por otro lado, planteó: "Considero un error introducir esta cuestión en el tratamiento de la reparación del haber jubilatorio, incorporado por otro bloque opositor. Este tema sólo sirvió para distraer el centro del debate central: la situación de los jubilados".

"Entiendo el peso simbólico de la cuestión, pero como políticos no debemos fomentar la demagogia para analizar este tipo de cuestiones: existen otros mecanismos adecuados para castigar a quienes no hayan cumplido con sus deberes en la función pública", apuntó.

La renuncia de Milei a la jubilación de privilegio

A través de una carta dirigida al director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Javier Milei ratificó su voluntad de renunciar al derecho a la jubilación especial que tienen los presidentes y vicepresidentes. El anuncio ocurre en medio de la aprobación de la reforma previsional en Diputados.

Si el jefe de Estado desea renunciar a su jubilación como expresidente deberá enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, ya que las jubilaciones de privilegio está reguladas por la ley N° 24.018 y recibirla no es opcional.

En su misiva, el Presidente manifestó su "decisión indeclinable de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio que otorga el régimen de asignaciones mensuales vitalicias". "Los acontecimientos ocurridos el día de ayer en el Honorable Congreso de la Nación ponen de manifiesto, una vez más, que nuestra clase política se encuentra más preocupada por mantener sus delirantes privilegios que por trabajar para revertir el modelo que ha fracasado en el último siglo", agregó.